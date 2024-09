Sociální pracovník/pracovnice Pracovní poměr na dobu určitou, zástup po dobu rodičovské dovolené. Hlavní náplň činnosti: zajišťování agendy dávek hmotné nouze a plnění úkolů a povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi, vyřizování věcí ve správním řízení, včetně dílčích částí správního řízení podle běžných postupů (např. opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, jejich ověřování a došetřování, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení, řízení o nedoplatcích a přeplatcích a provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci, provádění sociálních šetření a místních šetření pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi, zpracovávání a kontrolování oprávněnosti výplaty a podmínek pro pokračování výplaty dávek, v rámci součinnosti s orgány státní správy zajišťuje vyřizování žádostí týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi zaslaných do datové schránky úřadu. Požadavky: ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění požadavku odborného zaměření vzdělání stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem - služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 10/2023 Stanovení dalších požadavků pro některá služební místa Úřadu práce České republiky, kterým je požadavek odborného zaměření vzdělání: - vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo - vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Znalost práce na PC (MS Office); výborné komunikační schopnosti; odpovědnost, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost; profesionální vystupování, psychická odolnost; výhodou je znalost práce programu OK nouze, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič/ka V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději do 16. září 2024 na e-mailovou adresu katerina.pisova1@uradprace.cz Poznámka: Plné a platné znění podmínek pro účast na výběrovém řízení a bližší informace jsou uveřejněny na www.uradprace.cz/Kariéra na ÚP ČR/Olomoucký kraj. 27 780 Kč

