Oslavy 125. výročí Městského domu zahájil už 4. ledna koncert Moravského klavírního tria s operními hosty v rámci cyklu Setkání žánrů. Další koncerty budou následovat.

„Od klasiky k rocku přeladí posluchače The Cello Boys, které zahraje 22. února v 19 hodin. Pop rockové duo hraje na violoncello klasickou hudbu, ale i úpravy rockových a popových hitů,“ přiblížil Pavel Ondrůj.

Konec března nabídne Jiřího Stivína s Beladona Quartet v pořadu Classic Meets Jazz. Legendární multiinstrumentalista, obklopený čtyřmi půvabnými dámami, představí 29. března v 19 hodin barokní a klasicistní virtuózní skladby, ale chybět nebude ani jazz.

Originální akordeonové kompozice, barokní skladby, virtuózní transkripce i aranže populárních písní přinese 12. dubna sólový recitál Milana Řeháka, jednoho z nejprogresivnějších českých akordeonistů.

„Lidé se mohou 8. února v 19.30 hodin těšit také na stand-up populárního komika Lukáše Pavláska. Na své si přijdou i milovníci situačních komedií - 3. března přiveze do Přerova Divadelní společnost Háta Svatbu bez obřadu,“ upřesnil.

Některé bály už zrušily

Na koncerty a představení mohou nyní do Městského domu pouze návštěvníci s certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci. Mládeži od 12 do 18 let stačí negativní výsledek PCR testu. „Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit respirátory,“ upřesnil pravidla.

Stejně jako loni dopadnou i letos opatření na stužkovací plesy maturantů. Podle aktuálních nařízení se totiž společenských akcí tohoto typu může zúčastnit pouze do stovky lidí.

„Některé střední školy už plesy zrušily, jiné vyčkávají na vývoj situace. Zrušili jsme zatím farní ples, konání dalších se bude odvíjet od vývoje epidemie - to se týká třeba Přerovského plesu s termínem 12. března. Oblíbený Džínový bál, který se koná již tradičně v dubnu, jsme zatím nerušili,“ dodal.

Dopad pandemie: finanční ztráty i potlesk diváků

Koronavirová pandemie poznamenala i loňskou návštěvnickou sezonu. Městský dům přesto nabídl kvalitní program - navzdory covidu.

„Uzavření kulturního stánku jsme využili k plánované rekonstrukci parket včetně výměny podloží. Opravy ve velkém sále, předsálí i malém sále trvaly od května do konce srpna,“ zmínil Pavel Ondrůj.

Podzimní akce už se podle něj podařilo uskutečnit v plánovaných termínech.

Dramaturgie největšího kulturního stánku ve městě stihla uspořádat od září do konce roku 2021 celkem 11 koncertů vážné i populární hudby.

„Vynikající byl hned v úvodu sezony houslový virtuos Pavel Šporcl, v říjnu posluchače kromě tradičního Československého jazzového festivalu potěšil i koncert k oslavě české státnosti v podání Moravské filharmonie Olomouc,“ připomněl Pavel Ondrůj.

Advent zpestřili houslista Václav Hudeček, zpěvačka Aneta Langerová nebo Ondřej Havelka s orchestrem Melody Makers.

Na podzim si přišli na své i fanoušci Divadla Járy Cimrmana s představením Dobytí severního pólu a ochuzeni o zábavu nebyli ani senioři. Ti se na nedělních party s dechovou hudbou sešli dokonce šestkrát.

Za úspěch se dá považovat i konání tanečních kurzů, i když je pandemie ochudila o závěrečné večery pro frekventanty a rodiče.

„I tak je skoro zázrak, že proběhly. Stejné štěstí neměli předloňští účastníci kurzů - jejich taneční lekce trvaly pouhý měsíc. Náhradní závěrečné jsme přesunuli na duben 2022,“ doplnil Pavel Ondrůj.

Kvůli vládním opatřením loni Městský dům zaznamenal vysokou ztrátu z neuskutečněných pronájmů i tržeb ze vstupného.

„Přes všechna omezení zněl alespoň na podzim měšťákem potlesk spokojených návštěvníků,“ uzavřel.