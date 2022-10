„Kulturní stánek má sloužit k tomu, aby se lidé i v komplikovaných časech odreagovali a zapomněli na to, že je drahý plyn nebo válka na Ukrajině. Když už je straší ze všech stran, měli by dostat alespoň malou injekci optimismu,“ říká manažer kultury Městského domu v Přerově Pavel Ondrůj .

Podzimní sezonu trochu netradičně zpestřily první stužkovací plesy. Je to proto, že mají školy obavy z návratu covidu-19?

Dva říjnové termíny si zarezervovali sál v Městském domě na své stužkovací plesy pouze studenti Obchodní akademie, a to zřejmě kvůli obavám ze zhoršení epidemiologické situace. Dá se to pochopit, protože studenti, kteří si plesy plánovali v minulých letech, je pak museli nečekaně rušit. První ples Obchodní akademie se konal 1. října, druhý následuje o týden později. Ostatní se ale budou konat jako obvykle v lednu, únoru a březnu. Kromě těch maturitních se mohou návštěvníci těšit i na Městský ples, který se uskuteční 11. března. Taneční parket ale bude praskat ve švech i během vánočních svátků, kdy se po loňské pauze opět koná tradiční Silvestr nanečisto. Lidé by si tedy měli ve svém kalendáři zatrhnout termín 30. prosince. V plném proudu jsou i taneční a prodloužené jsou v plánu 14. a 15. října.

Jaké jsou hlavní taháky nabité sezony v Městském domě?

Vždy se snažíme, aby si každý přišel na své. Proto je i letos skladba programu pestrá. Už v úterý 18. října do Přerova zavítá oblíbená Divadelní společnost Háta, která tentokrát přiveze francouzskou situační komedii Svatba bez obřadu s vynikajícím hereckým obsazením - Pavlem Nečasem, Betkou Staňkovou a Adélou Gondíkovou. Od 20. do 22. října zaplní velký sál příznivci Československého jazzového festivalu, který bude po tři dny hostit hvězdy českého, slovenského i světového jazzu. Fanoušci Moravské filharmonie se mohou těšit na tradiční koncert u příležitosti státního svátku, a to v pátek 28. října. Dirigovat bude Zsolt Hamar a hudební těleso doprovodí jako sólista hráč na housle Ivan Ženatý.

Úspěšné bylo loni na podzim představení Divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu. Přijede i letos?

Na podzim ne, ale jednáme o termínu v příštím roce. Dobrou náladu v těchto komplikovaných časech ale určitě zajistí 1. listopadu imitátor Petr Jablonský, který představí svou show Jak se dělá šoubyznys. Oblíbené jsou v Přerově i talk show a tentokrát si lidé užijí Besedu Nevyžádané rady Marka Orko Váchy a Zbigniewa Czendlika - ta je na programu 12. prosince.

Součástí nabitého programu jsou samozřejmě i koncerty - v rámci projektu Setkání žánrů vystoupí 9. listopadu ďábelský virtuóz Ivan Herák s cikánskou kapelou, který předvede dojemná houslová sóla v kontrastu s divokými rytmy. Vystoupení je první z pětice koncertů tohoto cyklu pro abonenty.

Návštěvníci mohou zavzpomínat také na skladatele a oblíbeného přerovského hudebníka Jaroslava Wykrenta, který zemřel v letošním roce. Večer s názvem „Tenkrát v osm po 25 letech - Jardo, děkujeme,“ si posluchači užijí 12. listopadu a zazní na něm známé písničky v podání legendární skupiny Synkopa. Tanečním večerem bude provázet Bohuslav Přidal. Hity skupiny Plavci si zase opráší 15. listopadu posluchači, kteří si nenechají ujít koncert Honzy Vančury. Na pódiu ho doprovodí hudebníci Mário Bihári a David Fiedler. Vystoupení vokálního seskupení 4TET s Jiřím Kornem se uskuteční 22. listopadu a v letošní nabídce nemůže chybět ani vánoční koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Ten je v nabídce 7. prosince a v podtitulu má Poklad na stříbrném plátně.

V předvánočním čase přinese zklidnění Hudba královských dvorů, kterou představí 14. prosince dva interpreti barokních skladeb Richard Závada a Jakub Michl. Měšťák bude hostit 22. prosince také přerovský pěvecký sbor v programu Vánoce s Vocantes. Na své si mezi svátky přijdou také příznivci tvrdší muziky - 25. prosince od 20 hodin se uskuteční vánoční rockový koncert kapel Forum, Penzistor a Kameron.

V Městském domě se do dnešního dne nepodařilo najít nového provozovatele restaurace. Je to pro vás komplikace?

Situaci nám to naštěstí nijak nekomplikuje, protože v době konání akcí máme smluvně domluveného poskytovatele služeb, který zajistí provoz v kavárně a výdej jídel.

Mají se návštěvníci obávat zdražení vstupného?

Zatím jsme se s cenami drželi, aby to lidé příliš nepocítili. Nikdo ale neví, co bude v příštím roce - zejména s ohledem na ceny energií.