Jsou vzpomínkou na plesovou sezonu, která loni skončila předčasně a letos ani nezačala. Dubové parkety v Městském domě v Přerově ale zažily i taneční, koncerty, divadelní představení a významné společenské akce. Protože mají léta největší slávy za sebou, město se je rozhodlo vyměnit. Práce by měly začít v létě.

Prošoupané dubové parkety v Městském domě v Přerově čeká výměna. | Foto: Magistrát města Přerova

„V sále Městského domu prošoupalo taneční střevíce několik generací Přerovanů. Podzimní sezona by už měla začít s novými dubovými parketami, které nahradí třicet let starou krytinu. Podle techniků vykazuje poruchy - nerovnoměrné opotřebení, a to místy až na surové dřevo, otevřené spáry mezi vlýskami a nerovnoměrně sesedlý podklad. Další broušení už není možné,“ řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.