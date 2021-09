Pro dopadení pachatelů a objasnění trestných činů v Přerově má městský kamerový systém zásadní význam. Stávající server už je ale za zenitem a kvůli jeho technickém stavu ho čeká výměna. Městskou pokladnu přijde modernizace na 700 tisíc korun, z toho by mohla polovinu financí uhradit dotace Ministerstva vnitra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.