Krimi příběhy, popisující rutinní, ale i méně obvyklé zásahy přerovských strážníků, získaly cenu Magnesia blog roku a obstály tak v silné konkurenci dalších populárních autorů.

Mezi nominovanými byla i facebooková stránka evolučního biologa Jaroslava Flegra „Milý Micíku“ a Do Thu Trang: Asijatka.cz.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v úterý večer v prostorách Nové scény Národní divadla.

„Každého ocenění si člověk váží, takže si vážím i tohoto. Jsem rád, že to, co děláme, má nějaký dopad a vnímáme i zpětnou vazbu od našich čtenářů na Facebooku. Někteří lidé díky tomu mohou vnímat práci strážníků jinak než dosud, a každá kapka v moři se počítá,“ řekl zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek, který je autorem vtipných krimi příběhů.

Poeticky psané svodky městské policie glosují běžné zákroky a zaujmou netradiční formou popisu mnohdy banálních událostí.

„Některé zápisy ve svodce si o vtipné zpracování tak trochu říkají. Někdy hlídky dělají zcela rutinní mravenčí činnost - prostě běžné věci, které asi nikoho moc nezaujmou. Až při psaní se ale většinou ukáže, že právě ty mohou být pro čtenáře nejpřitažlivější,“ zmínil Miroslav Komínek.

V současné době finišují práce na knižním vydání sborníku policejních zpráv, které strážníci zveřejnili během uplynulých dvanácti let. Kniha s názvem „365+1 příběh“ je nyní ve fázi grafického zpracování a do tisku by měla jít zhruba za měsíc.

„Součástí kampaně je i to, že krimi příběhy načte jako audioknihu herec David Matásek,“ doplnil.

Facebooková stránka Městská policie v Přerově teď jede na vlně úspěchů – nedávno se totiž stala i vítězem desátého ročníku soutěže o nejlepší reklamní text roku Zlaté pero.

„Porota ocenila textařinu někoho, kdo není z oboru, nečekalo se to od něj a nikdy nedostal zadání facebookový projekt vytvářet. Autor svými čtivými texty popisuje zajímavé případy z města a okolí i každodenní práci policie. Díky dlouhodobé práci tak mění pohled veřejnosti na policii,“ uvedl pořádající Creative Copywriters Club.

„Snad poprvé jsem byl díky Městské policii Přerov svědkem toho, že příspěvek policie nebyl na sociálních sítích sdílený s hanlivým podtextem, ale naopak s obdivem, úžasem a pobavením,“ doplnil předseda poroty Marek Partyš.

„Je to krásný důkaz o tom, že chytrý a hravý text může pozvednout celé vnímání značky. Je za tím cítit láska k jazyku a velký talent. Pro mě naprosto zasloužené ocenění,“ řekl.