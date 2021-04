Mezi trojicí nominovaných na cenu Magnesia Blog roku se ocitla také facebooková stránka evolučního biologa Jaroslava Flegra „Milý Micíku“ a bojovat o vavříny vítězů bude i Do Thu Trang: Asijatka.cz. Konkurence tedy bude silná.

Reakce přerovských strážníků na nominaci se objevila hned vzápětí na Facebooku.

„Jak to bývá v pohádkách? Dej mi to, o čem nevíš, že máš. Kdyby se na nás někdo v těchto dnech obrátil s takovým rafinovaným požadavkem, tak bychom klidně rozdávali plnými hrstmi. A není tím myšlen nějaký ten bezpříznakový vir nebo zaklínačovo Dítě překvapení. Dozvěděli jsme se, že nás nominovali na Magnesia Litera v kategorii Blog roku a z toho by měl starý dobrý Coubertin radost. Není důležité zvítězit, ale dostat se do nominace,“ zhodnotil zástupce šéfa Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Právě on je autorem vtipných krimi příběhů, které v nelehké covidové době baví internet.

„Vzhledem k tomu, že byli letos vyhlášeni jen tři nominovaní, máme vlastně jistou bednu,“ prozradil ambice týmu přerovských strážníků.

Chystá se knižní vydání

Poeticky psané svodky městské policie glosují běžné zákroky a zaujmou netradiční formou popisu mnohdy banálních událostí.

„Některé zápisy ve svodce si o vtipné zpracování tak trochu i říkají. Někdy hlídky dělají zcela rutinní mravenčí činnost - prostě běžné věci, které asi nikoho moc nezaujmou. Až při psaní se ale většinou ukáže, že právě ty mohou být pro čtenáře nejpřitažlivější,“ zmínil.

Snaha zpopularizovat práci strážníků stála za rozhodnutím psát svodky trochu jinak a s nadhledem. A jak vnímá postup mezi trojici nominovaných na Blog roku? „Cokoliv, co dokáže práci strážníků prodat, je pro nás pozitivní,“ zhodnotil.

Příběhy Městské policie v Přerově se už brzy dočkají knižního vydání.

„Sborník policejních zpráv, které jsme zveřejnili během minulých dvanácti let, obsahuje 365+1 příběh. Na každý den roku je tedy jeden. Tento týden se sejdeme s vydavatelem a už brzy se rozběhne kampaň. Pracovní název je Kniha, která čeká na jméno a do rozhodování o tom, jak se bude nový titul jmenovat, jsme zapojili i naše čtenáře na Facebooku,“ uzavřel Miroslav Komínek.

Z deníku strážníka: Tři zmrzlí



S příchodem studené fronty začínají někteří živočichové hibernovat a zpomalují se jim životní funkce. Na Floridě obvykle padají prochladlí leguáni z palem. V naší zeměpisné poloze však na takové exotické tvory většinou nenarazíme a palmy tu taky běžně nerostou. Přesto jsme na prvního ze zmrzlých, na Pankráce, jezdili a sbírali ztuhlá těla. Nejprve hlídky probouzely členy skupinky, povalující se u jednoho z marketů. O pár minut později našli strážníci dva kusy pod stromy u nádraží a o chvíli později nedaleko další. Následně vyjížděla hlídka prověřit oznámení o dalším muži, ležícím uprostřed cesty. O něj se posléze postaral kamarád, který si z doupěte vyzvedl stavební kolečka a odvezl si ho. Tou dobou už operační středisko přijímalo další oznámení o ztuhlíkovi kousek od centra. A ani Servác nezačal jinak. Hned ráno nalezli strážníci vedle veterinární kliniky podchlazenou ženu s více než čtyřmi promile v dechu. Hlídka ženu zabalila do termofolie a po vyšetření lékařem transportovala na záchytku k vystřízlivění. Mezitím přijali strážníci oznámení… A to tři zmrzlí ještě neskončili.



MP Přerov/Miroslav Komínek