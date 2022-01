Nová ředitelka Městské knihovny chce místo "půjčovny" moderní, živé centrum

Knihovna by neměla být jen místem, kam si chodí čtenáři půjčovat novinky oblíbených autorů. V jednadvacátém století by měla nabídnout i něco navíc - kombinaci vzdělání, zábavy a radosti, tvrdí nová ředitelka Městské knihovny v Přerově Edita Hausnerová, která nastoupila do funkce v lednu letošního roku. Dlouhá léta působila na pozici šéfredaktorky a ředitelky Televize Přerov.

Edita Hausnerová, nová ředitelka Městské knihovny v Přerově | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Když se podíváme na knihovny v očích veřejnosti, stále pro ni zosobňují spíše rigidní instituce, kterým s nástupem internetu, sociálních sítí a dalších on-line služeb jaksi ujíždí vlak. Stereotypní pohled na knihovny jako na půjčovny je nutné změnit,“ soudí Edita Hausnerová. Výtvarnice z Přerova je spoluautorkou nové knihy pro děti Podle ní je důležité dostat mezi veřejnost prostřednictvím médií a dalších komunikačních cest ukázku toho, co dnes knihovna nabízí. „Když se podíváte na webové stránky Městské knihovny v Přerově, najdete v lednové nabídce mimo jiné výtvarný kurz zaměřený na kresbu tužkou, tvořivé dílny pro holky a kluky, cestovatelskou přednášku manželů Špillarových nebo kurz trénování paměti,“ vyjmenovala. Pokud čtenáře zajímá historie, mohou se s historikem a politologem Martinem Nekolou vydat Po stopách Čechů ve světě. „A to nemluvím o spolupráci s mateřskými a základními školami v rámci propagace četby a podpory čtenářství nebo o dalších vzdělávacích aktivitách, cílených na laickou i odbornou veřejnost,“ dodala. Přerovská knihovna chce být atraktivní i v nevyhovujích prostorách. Co chystá? Městská knihovna dlouhodobě naráží na limity nevyhovujícího prostorového zázemí. Její pobočky se totiž tísní ve starších budovách a o jednu z nich, která sídlila v objektu bývalého Chemoprojektu v ulici Trávník, knihovna nedávno přišla. Debaty o tom, kde by mělo moderní čtenářské zázemí vzniknout, zaměstnaly politiky bývalých i současných garnitur. Plánů na přemístění knihovny bylo v minulosti několik. Uvažovalo se o využití armádní budovy v Čechově ulici, ale i o rekonstrukci bývalého Chemoprojektu nebo pronájmu prostor někdejší banky v Palackého ulici. Všechny tyto projekty už jsou minulostí, protože subjekty jsou v soukromých rukou. Aby knihovna splňovala parametry jednadvacátého století, měly by zde být přednáškové sály, učebny, ale třeba i kavárna. „Zatímco komunikaci a propagaci naší činnosti je možné nastavit efektivněji v poměrně krátkém čase, najít vhodné prostory je běh na dlouhou trať. Vždyť toto téma už Přerovem rezonuje dvě desetiletí,“ hodnotí Edita Hausnerová. Stěhování? Na stole několik návrhů Přerovští zastupitelé na svém posledním zasedání v prosinci neschválili přestěhování knihovny do budovy naproti Gymnázia Jakuba Škody. Pracovní skupina pod vedením náměstka primátora Petra Kouby (ODS) ale pokračuje dál v hledání místa, kde by mohla najít nové zázemí odpovídající jednadvacátému století. „Byla jsem do této skupiny přizvána, tak vím, že je nyní na stole několik návrhů, ke kterým se opět sejdeme v únoru,“ poznamenala. Odhlasováno: Strojaře se město zbaví, zastupitelé těsně rozhodli jak Pokud má dojít k proměně přerovské knihovny v pulsující moderní instituci, nepůjde to podle ní bez pochopení a podpory místních politiků. „Město je zřizovatelem příspěvkové organizace, která má ambice postupně se stát silným aktérem veřejného a občanského života - komunitním, vzdělávacím a kulturním centrem, na jehož činnosti se lidé aktivně podílejí,“ uzavřela. Důstojnější místo pro knihovnu? Přerov má jiné priority

