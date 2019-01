Přerovsko -(HLASUJTE V ANKETĚ) Zastupitelé z opoziční strany Společně pro Přerov chtějí v Přerově prosadit zavedení vyhlášky, která by výrazně omezovala provozovatele hracích automatů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Radnice by neměla být podle názoru opozice závislá na příjmech z hazardu a naopak by měla mít zájem o regulování provozu heren. V Přerově je nyní na 448 automatů, takže na jeden z nich připadne v padesátitisícovém městě více než stovka obyvatel.

„Provoz výherních automatů bychom měli ve městě regulovat. Důvody jsou jasné. V přepočtu na hlavu je v České republice zdaleka nejvíce automatů v Evropě a naši obyvatelé také patří k nejnáruživějším hráčům,“ vysvětlil zastupitel Richard Šlechta (Společně pro Přerov).

V zemi navíc podle Šlechty přibývá patologických hráčů, bují kriminalita a kvůli závislosti na automatech dochází k rodinným tragédiím. Městům ovšem z provozu výherních automatů plynou nemalé zisky. Jen v Přerově putovaly loni z heren do městské kasy příjmy ve výši téměř jednadvacet milionů korun.

„To je dokonce mnohem více než třeba v Českých Budějovicích, kde činily příjmy za loňský rok pouze 16 milionů korun,“ srovnává Šlechta.

Opoziční zastupitelé chtějí na svém zasedání příští týden prosadit vyhlášku, podle níž by bylo možné hrací přístroje v hernách, kasinech a dalších zařízeních provozovat pouze v době od 10 do 22 hodin. Vyhláška by navíc nepovolila provozování automatů ve školských zařízeních nebo v budovách státních orgánů a církví a ve vzdálenosti sto metrů od těchto budov.

Podobnou vyhlášku nemá zatím žádné město na Přerovsku. „Město Lipník nad Bečvou má obecně závaznou vyhlášku o výherních automatech z roku 2003, která byla novelizována v roce 2006,“ uvedla mluvčí lipnické radnice Magdalena Gladišová.

Podle jejích slov se ale tato vyhláška týká pouze místního poplatku za provozovaný hrací přístroj. „Řeší v podstatě jen poplatek, nikoliv umístění automatu nebo jiné detaily,“ doplnila mluvčí. V Lipníku nad Bečvou je pět heren a jedna restaurace se zvláštním režimem.

„Výtěžek z těchto automatů za letošní rok je 517 tisíc korun, poplatek podle obecně závazné vyhlášky činí 590 tisíc korun,“ řekla mluvčí. Městu tedy plyne z výherních automatů do pokladny roční částka ve výši přes milion korun. „Z výtěžku jsou financovány formou grantů sportovní a kulturní aktivity neziskových organizací,“ upřesnila Gladišová. Radní v Lipníku zatím podle jejích slov nechystají žádná omezení provozu heren.

Stejná situace je i v Hranicích. „Město nemá žádnou vyhlášku, která by se zabývala provozem hracích automatů,“ potvrdil mluvčí zdejší radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov plyne radnici z automatů částka 6 milionů ročně. „Odvod z tohoto výtěžku je určen na veřejně prospěšné účely, v Hranicích tyto peníze použijeme na zateplení a nové fasády mateřských škol,“ řekl Bakovský.