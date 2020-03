Třešně, ořešáky, jeřabiny, ale i další dřeviny vysázeli dobrovolníci na stezce mezi hřbitovem a bývalými kasárnami v letech 2017 a 2018. Cílem projektu, který podpořila Nadace Partnerství, bylo přispět k oživení krajiny.

„Je mi líto, že tolik potřebné stromy v krajině vůbec můžou někomu vadit. Navíc byly vysázeny uprostřed polí na původní historické stezce. Do výsadby ovocných stromů se zapojila řada dobrovolníků a lidé vzali tuto akci za svou,“ posteskl si přerovský zastupitel Jan Horký (SpPP), který byl jedním z iniciátorů myšlenky.

Právníkův názor

Jenže majitelé sousedních pozemků mají na věc jiný názor - a proto se obrátili na soud.

„Tam, kde začíná právo vlastníka jednoho pozemku, končí právo vlastníka druhého pozemku. Jinými slovy - není možné, aby přímo na hranicích pozemků vysadil kdokoliv stromy tak, aby v dospělosti svou korunou nebo kořenovým systémem přesahovaly či zasahovaly přes hranice těchto pozemků k tíži vlastníka sousední parcely,“ konstatoval advokát Marek Pour, který ve sporu žalobce zastupuje.

Přesaďte je, říkají vlastníci pozemků

Vlastníci požadují, aby město nechalo stromy odstranit tím, že je přesadí.

„Mimo jiné byly vysázeny i do pole, které město od roku 2009 pronajalo společnosti Agras Želatovice za účelem intenzivní zemědělské výroby. Bez jakéhokoliv upozornění jim bylo pošlapáno již vysázené obilí, a to hned dvakrát - v roce 2017 a v roce 2018,“ zmínil advokát.

Podle rozsudku soudu má Přerov povinnost odstranit z pozemku ve vlastnictví města celkem třináct stromů - a také uhradit náklady řízení v celkové výši přes 56 tisíc korun.

Proti rozsudku podáme odvolání, zní z města

„Vzali jsme tento rozsudek na vědomí a rozhodli se podat proti němu odvolání - vypracovat ho má podle rozhodnutí Rady města odbor správy majetku a komunálních služeb magistrátu,“ upřesnila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Pozemky se podle ní nacházejí na území, které začíná za přerovským hřbitovem a končí u Horní Moštěnice.

„Město dalo v roce 2017 spolku „Pro Přerov“ souhlas s provedením výsadby stromů a keřů na předmětných pozemcích. Ihned po výsadbě se ale objevily první protestní hlasy občanů, kterým vadilo, že by stezka mohla do těchto poklidných míst přivést více turistů,“ vrátila se do minulosti mluvčí.

Přerov byl několikrát vyzván k odstranění stromů, které jsou součástí stezky.

„Zástupci města jednali s právním zástupcem nespokojených vlastníků sousedních parcel. Na základě zpracované právní analýzy, která nepotvrdila omezení práv vlastníků vedlejších pozemků, jsme se rozhodli nepřistoupit na požadavky, aby byly stromy odstraněny,“ uzavřela.