Na jednání zastupitelstva se ani tentokrát nepodařilo najít dostatečný počet hlasů, který by zajistil, aby zchátralou pasáž v centru Přerova získalo do svého majetku město.

Dnešní vzhled pasáže, která byla za první republiky chloubou města, Přerovanům vadí. V minulých letech z ní kvůli problémům s romskými nájemníky domů odešla většina obchodníků a výlohy zejí prázdnotou. Minulostí je prodejna nábytku, ale i obchod s jízdními koly či trafika. Jen asijským prodejcům se stále daří.

„Kdyby dnes viděli Pasáž ti, co tady měli dříve své provozovny, tak by se zděsili,“ uvažoval nahlas při prohlídce historických fotografií v městské výstavní síni třeba Miroslav Sušil z Přerova. Vyjádřil tak názor většiny Přerovanů, kteří se musejí denně dívat na špinavou zem, oprýskané zdivo a nevkus.

Objekt odkoupil v devadesátých letech i s domy a byty majitel Petr Peška. Vlastníků je ale více a některé prostory patří městu - například výstavní síň Pasáž.

Město mohlo odkoupit nemovitosti už v roce 2014, a to za cenu 21 milionů korun. Ani tehdy ale zastupitelé záměr nepodpořili.

Kdo tam bude bydlet?

Na pondělním jednání zastupitelstva padly dva návrhy - odkoupit pouze nebytové prostory a nebo získat spolu s nimi i byty.

Náměstek primátora Michal Zácha (ODS) podporoval první variantu, aby bylo město vlastníkem pouze nebytových prostor.

„Koordinační skupina upozorňuje i na technický stav nemovitosti a k tomu provedl šetření také stavební úřad, zda se jedná nebo nejedná o havarijní stav,“ shrnul Michal Zácha.

Zastupitel Jan Horký (SpPP) si naopak myslí, že by mělo město vlastnit i bytové jednotky.

„Získáme tím nástroje, jak ovlivnit způsob a typ lidí, kteří pasáž obývají. A to tvoří významnou podstatu kvality tohoto prostředí, bohužel je to tak,“ podotkl.

"Město nemůže suplovat majitele"

Někteří zastupitelé ale s odkoupením pasáže nesouhlasili. Například Radek Pospíšilík (Za prosperitu) upozornil na odliv kupní síly z centra. Město podle něj nemůže suplovat roli vlastníka, který se o pasáž nestará a neinvestuje do oprav.

„Současní vlastníci z těchto prostor čerpali nájmy, vydělávali peníze a téměř nic do nich neinvestovali. Teď by do toho mělo město znovu vstoupit a vzít si toho Černého Petra?,“ ptal se.

Opravy zchátralých prostor by podle něj přišly na 70 až 90 milionů korun, další finanční zátěží by byly i provozní náklady.

V diskusi ale padaly i opačné názory - že by nový vzhled pasáže přispěl k oživení centra.

Zastupitelé nakonec nepodpořili návrh Jana Horkého, který by upřednostnil odkoupení nebytových i bytových prostor, ale neprošel ani návrh Michal Záchy - získat pouze ty nebytové. Pro zvedlo ruku pouze 16 přítomných a ke schválení chyběly dva hlasy.

Rozhodli tedy nerozhodnutí. Proti bylo sedm přítomných a hlasování se zdrželo dvanáct zastupitelů.