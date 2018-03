Město odkoupilo pozemek pro D1. Za 529 tisíc, což se nelíbilo části zástupitelů

Tak, jak se začínají k Přerovu přibližovat významné dopravní stavby, začínají si i majitelé klíčových pozemků uvědomovat jejich cenu.

Přerovští zastupitelé na posledním jednání schválili odkoupení pozemku v Předmostí o výměře 2 300 metrů čtverečních, který městu nabídl majitel Petr Novotný. Cena se ale vyšplhala na 529 tisíc korun a její návrh vznikal takřka „v přímém přenosu“ na jednání. Někteří zastupitelé tento postup kritizovali.

Proč město vyšlo vstříc požadavkům vlastníka, přestože cena v čase a místě obvyklá byla nižší - tedy 460 tisíc korun? Podle přerovského primátora Vladimíra Puchalského (SpP) převážil morální aspekt. Majitel zahrady v Předmostí na jednání vysvětloval, že prodává znehodnocený pozemek, ze kterého se v minulosti výrazně ukrajovalo.

„Pozemek měl původně 6 tisíc metrů čtverečních a při prvním odprodeji v roce 1984 jsme museli prodat přes 2 300 metrů čtverečních. V loňském roce jsme z té samé zahrady prodali dalších 832 metrů pro stavbu dálnice D1 a mimoúrovňového křížení v Předmostí,“ vylíčil vlastník Petr Novotný.

Pro Přerov má strategický význam

Podle něj je pozemek strategický pro Přerov, protože je na něm je nultý kilometr dálnice.

„A od tohoto nultého kilometru dálnice směrem k Dluhonicím bude stavět Ředitelství silnic a dálnic Brno D1. Šikmo směrem na podjezd v Předmostí zase začne budovat mimoúrovňové křížení s tratí Českých drah ŘSD Olomouc,“ konstatoval.

Zahrada je přitom už nyní poškozená.

„Pokud se začne v její zadní části stavět D1 a mimoúrovňové křížení, dovedete si představit, jaký tam bude hluk od bagrů a nákladních aut?,“ zeptal se.

Majitel původně navrhoval, aby město odkoupilo pozemek za částku 667 tisíc korun, rodina se ale nakonec dohodla na kompromisu - 529 tisíc. Tuto cenu nakonec zastupitelé posvětili - i když někteří se skřípěním zubů.

Měli bychom všem měřit stejným metrem

„Sbíráme ovoce toho, co zaseli kolegové na konci roku 2016. Jasně jsme upozornili na to, že jestliže začneme vykupovat zbytkové pozemky, měli bychom měřit všem stejným metrem. Když přijde v roce 2018 spoluobčan a předloží zbytek pozemků, kdy z jedné strany jeho zahrady je dálnice, a ze druhé přivaděč od Olomouce, tak mu to najednou nevykoupíme? Jaký je rozdíl mezi Frantou Novákem a panem Novotným?,“ ptal se zastupitel Michal Zácha (ODS).

Podle náměstka primátora Pavla Košutka (ANO) může do budoucna vzniknout precedens a případ může inspirovat i ostatní vlastníky.

„Pozemky, které jsme vykupovali dříve, byly podstatně menší, a jejich majitelé byli poškozeni více. Manželé Nezhybovi přišli o rodinný dům, stejně jako pan Gereš, který kvůli stavbě dálnice prodal provozovnu,“ srovnal s případy vlastníků, kteří prodávali parcely pro D1 v Dluhonicích.