Výstava Kov ve městě zdobí už od poloviny června Masarykovo náměstí v Lipníku nad Bečvou a přilehlá prostranství. Letos na ní mohli návštěvníci obdivovat skulptury olomouckého akademického sochaře Jana Dostála, který představil rozměrné abstraktivní sochy. Jednu z nich, plastiku s názvem Jin Jang, se rozhodlo město Lipník od autora odkoupit.

V Lipníku nad Bečvou začala ve čtvrtek tradiční výstava Kov ve městě. Foto: Se souhlasem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou | Foto: MÚ Lipník nad Bečvou

„Tradiční exteriérová výstava se i letos těšila velkému zájmu veřejnosti. Zajímavých plastik k vidění byla celá řada a lidem se asi nejvíce líbil obrovský kruh uprostřed náměstí. Protože by bylo těžké toto dílo ve městě natrvalo umístit, vybrali jsme plastiku Jin Jang, umístěnou vedle kašny svatého Floriána. Je z jednoho kusu kovu a odkoupíme ji za cenu 700 tisíc korun,“ řekl místostarosta města Ondřej Vlček.

Opozice sice na posledním jednání zastupitelstva kritizovala cenu díla, která jí připadala příliš vysoká, návrh na odkoupení ale prošel.

Náměstí v Lipníku zdobí skulptury Jana Dostála. Výstava Kov ve městě začala

Olomoucký sochař Jan Dostál je uznávaným umělcem a zanechal po sobě výraznou stopu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Jeho exponát s názvem Mrak, největší ručně tvarovaná socha z nerezové oceli na světě, tvořil výraznou dominantu českého pavilonu EXPO 2020.

Pro výstavu Kov ve městě dodal Dostál deset rozměrných abstraktivních soch. Autor je zpracoval zajímavou technologií.

„Většina exponátů je roztáčených, což je technologie, kterou teď poslední tři roky piluji. Na laseru nechám nařezat plech a postupně ho roztáčím do 3D tvarů, takže je to v podstatě experiment, jak dostat objekt z 2D do 3D. Vznikají různé organické struktury, jakoby z živočišné, možná i rostlinné říše,“ prozradil autor.

Takovou mizérii nepamatují, pálenice na Přerovsku jedou na půl plynu