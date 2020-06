Přerov poskytl lidem bez přístřeší devět nouzových sezonních přístřešků - sedm pro jednotlivce za 3 100 korun a dvě partnerská za 3,5 tisíce.

„Loni na podzim si bezdomovci iglú převzali a přespávali v nich až do jara. Před pár týdny jsme si pro ně do okrajových částí Přerova jeli. Neměli jsme iluzi, že se o přístřešky jejich nájemníci vzorně starali, takže nás ani nepřekvapilo, že použitelné do příští zimy jsou jen tři kusy - ty jsme vydezinfikovali a uskladnili,“ popsal náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Další tři iglú byla z hygienických důvodů poslána k likvidaci a tři se vůbec nepodařilo dohledat.

„Původně jsme nakoupili osmnáct přístřešků, ale nakonec byl zájem jen poloviční, takže devět nových iglú ještě ve skladě máme. Těm, co přístřešky ztratili, už ale nové určitě nepůjčíme,“ dodal.

Kolik jich tu máme?

Sociální pracovníci magistrátu nyní obcházejí oblíbené destinace bezdomovců v Přerově a snaží se s nimi navázat kontakt. Chtějí mít představu, kolik lidí bez domova na území města žije, kde pobývají a za jakých podmínek.

Podle radních je totiž ideální čas připravit se na podzim a zimu, kdy se bezdomovci začínají stahovat do charitního centra Lorenc. „Vědět, kolik lidí na ulici žije, je pro další plánování podstatné,“ poznamenal Petr Kouba.

Charitní centrum Lorenc působí v ulici U Bečvy v Přerově osm měsíců a spolupráci církve s městem si sociální pracovníci pochvalují.

„Pro nás je důležité i to, že zatímco Český červený kříž pro nás v minulosti zajišťoval noční sedárnu pro bezdomovce za 180 tisíc korun, charita má menší finanční požadavky a poskytuje služby v širším rozsahu,“ zhodnotila vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíšilová.

Zastupitelé dostanou na stůl návrh, aby zimní sedárnu podpořili částkou 60 tisíc korun, která má pokrýt především náklady na personální zajištění služby.