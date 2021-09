Od 21. do 23. října bude pódium patřit třídennímu hudebnímu svátku - Československému jazzovému festivalu, jehož hvězdou bude mimo jiné i slavný kytarista Mike Stern.

Říjnové koncerty budou patřit jazzu - ve čtvrtek 14. října obsadí „měšťák“ Prolog Československého jazzového festivalu, na kterém vystoupí Laco Deczi & Celula New York a slavná nizozemská zpěvačka a saxofonistka Candy Dulfer.

„Ve čtvrtek 7. října se mohou těšit fanoušci českého génia na Divadlo Járy Cimrmana, které přiveze do Přerova hru Dobytí severního pólu. Představení je už měsíc vyprodané,“ zmínil Pavel Ondrůj.

Skvělý koncert si užili posluchači, kteří zavítali v sobotu večer do Městského domu v Přerově. Na pódiu se v doprovodu špičkových polských hudebníků objevil Jack Moore - syn legendárního kytaristy Garyho Moora. Talentovaný kytarista vystupoval se slavným otcem na koncertech a festivalech po celém světě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.