Olomoučtí radní chtějí jednat s vedením České pošty především o osudu tří poboček - na Horním náměstí, ve Slavoníně a Nemilanech. Největší rozruch způsobilo zrušení pošty na Horním náměstí v samotném centru města. O její služby je velký zájem a je značně vytížená.

„Lidé si v případě pošty na Horním náměstí spíše stěžují, že není v některých časech otevřený dostatečný počet přepážek. Zajímalo by mě, jakou formou chce tuto pobočku nahradit,“ shrnul olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Zrušení této pošty výrazně zkomplikuje život také slabozrakým a nevidomým Olomoučanům, kteří poukazují na to, že tato pošta jim díky instalovanému „zvukovému majáku“ slouží jako klíčový orientační bod.

„Poslat mě, nevidomého člověka, na poštu do Šantovky? Víte, co to znamená? Dojít na informace a najít někoho, kdo mi pomůže dojít tam. Šantovka je rozsáhlá, pošta je mezi obchody, člověk s bílou holí se tam orientuje velice komplikovaně,“ poukázal třeba Karel Giebisch.

Poštu v Předmostí potřebuje 8 tisíc lidí

Protest zaznívá i z Přerova, kde škrty odepsaly dvě pobočky - na Trávníku a v Předmostí. Primátor Petr Vrána (ANO) kvůli tomu zaslal dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi a zástupci generálního ředitele České pošty Miroslavu Štěpánovi.

Největší pozdvižení způsobilo zrušení pošty v největší místní části Přerova Předmostí.

„Rozhodně jsem neočekával, že bez předchozích projednání budou v našem městě zrušeny dvě pobočky ze čtyř, z toho jedna v Předmostí, která zajišťuje služby nejen pro více než čtyřtisícové sídliště, ale i místní části a přilehlé obce,“ uvedl primátor Petr Vrána.

Přerovští zastupitelé se na svém posledním zasedání shodli, že by město mělo zachránit alespoň tuto pobočku.

„Spádová oblast je rozsáhlá, zahrnuje osm tisíc obyvatel a vzdálenost čtyři kilometry. Slouží nejen pěti tisícům obyvatelům Předmostí, ale i zajišťuje služby i pro obyvatele okolních místních částí - Vinary, Čekyně, Lýsky nebo Popovice,“ shrnula stanovisko výboru místní části v Předmostí jeho předsedkyně Svatava Doupalová. Zejména senioři si nedokážou představit, že by měli dojíždět až do centra nebo k nádraží.

Prostějov? Minus čtyři

Na vedení České pošty se obrátil dopisem také primátor Prostějova František Jura (ANO). V tomto městě mají zaniknout dokonce čtyři pobočky. Město žádá přehodnotit zrušení poboček Prostějov 3 - Sladkovského, Prostějov 4 - Plumlovská, Prostějov 6 - Vrahovická, Prostějov 8 - Dolní, které povedou k omezení dostupnosti poštovních služeb pro občany města.

Lidé v Prostějově tento krok kritizují. Negativní reakce vyvolalo zejména rušení pobočky v Plumlovské ulici.

„Tato pobočka se nachází mezi dvěma velkými sídlišti - Svobody a Hloučela, je spádově v blízkosti domů s pečovatelskou službou, v bezprostřední blízkosti zastávky. Je bezbariérová a obslužnost je zajištěna parkovištěm,“ uvedl prostějovský primátor František Jura (ANO).

Město už obdrželo petici od občanů za zachování této pobočky a předalo kopii České poště. „Jde nám o všechny pobočky určené ke zrušení. Každá z nich je pro naše občany důležitá,“ konstatoval primátor.

Otevřený dopis ministrovi ze Šumperka

Otevřený dopis ministru vnitra putoval i ze Šumperka, kde mají zaniknout tři pobočky ze čtyř.

Zdejší radnice chce formou partnerské pobočky zachránit alespoň poštu v Temenici. Podle starosty Miroslava Adámka je naprosto nepřípustné, že tak zásadní krok se zástupci obcí a měst nikdo neprobral.

„V Šumperku, kde hájím zájmy místních občanů jako starosta a senátor, jste nechal zrušit hned tři pobočky ze čtyř. V okresním městě s velkou spádovou oblastí nám zbyla jediná. Nikdo z České pošty nebo ministerstva vnitra o tom vedení města Šumperka dopředu neinformoval. Nikdo s námi nekonzultoval dopad takového zásahu na dostupnost základních služeb pro naše obyvatele,“ napsal starosta.

Na starostu se obracejí hendikepovaní lidé s tím, že pošta ve městě ruší bezbariérové pobočky. „Naopak jediná zbylá pošta, kterou v Šumperku zachováte, bezbariérová není. Pokud se ji budete snažit tělesně znevýhodněným občanům zpřístupnit, o což Vás důrazně žádám, čeká Českou poštu další náročná a finančně nákladná investice,“ stojí v dopise ministrovi.

Česká pošta zruší pobočku v Jesenické ulici poblíž základní školy „Hluchák“. Od července má být uzavřena i pobočka na vlakovém nádraží. Tu přitom státní podnik otevřel v nových prostorách a nově vybavenou před pouhými dvěma a půl lety. Skončit má i zmíněná pošta v Temenici - o ni chce místní samospráva bojovat.