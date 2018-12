Města chystají zvýšení poplatku za svoz odpadu, Přerov má ve hře tři varianty

Zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu, který je už nyní pro mnohé domácnosti finanční zátěží, plánují od ledna téměř ve všech městech na Přerovsku. Důvodem je fakt, že na svoz odpadu doplácejí nemalými částkami - jen v Přerově to bylo loni 4,5 milionu korun.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Nejrazantnější zvýšení poplatku chystají v Kojetíně, kde radní navrhují nárůst ze stávajících 550 na 700 korun.

„Dlouhodobě jsme se drželi na úrovni kolem pěti set korun, teď nám ale nic jiného nezbývá. Ročně doplácíme na svoz zhruba tři miliony korun,“ vysvětlil místostarosta Kojetína Miloslav Oulehla.

V Lipníku sleva pro chataře

Podobná situace je i v Lipníku nad Bečvou, kde ale navrhují pouze mírné zvýšení ze 650 na 660 korun. Návrh budou schvalovat 18. prosince zastupitelé.

„Náklady na svoz se neustále zvyšují a reálná cena na jednoho obyvatele by se pohybovala kolem 930 korun na osobu a rok. Na svoz tedy doplácíme částku 2 miliony 300 tisíc korun. Problém je v tom, že to, co jsme dříve vytřídili, dnes nemáme komu prodat,“ řekl lipnický místostarosta Ondřej Vlček.

V Lipníku se snaží vyjít vstříc alespoň dětem, které se právě narodily, a chatařům.

„Největší úlevy mají chataři s trvalým pobytem v našem městě, kteří mají padesátiprocentní slevu,“ upřesnil.

Děti a senioři v Hranicích platit nebudou

Zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu schválili na svém zasedání koncem listopadu také zastupitelé v Hranicích.

Návrh je ale milosrdný k dětem do šesti let, a pak také k seniorům nad sedmdesát let, kteří nemusejí platit ani korunu.

„Poplatek se od 1. ledna roku 2019 zvýší ze 600 na 696 korun na osobu a rok. Pět let jsme totiž s jeho výší nehýbali a každoročně na svoz doplácíme. I přesto, že jsme zvýšili poplatek, snažili jsme se vyjít vstříc alespoň těm nejmenším a nejstarším,“ uvedl mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Přerovské tři varianty

Přerovští zastupitelé budou rozhodovat o zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na svém zasedání v pondělí 10. prosince.

„Ve hře jsou tři varianty. Podle první zůstává poplatek na stávající úrovni 650 korun na osobu a rok, druhá varianta hovoří o částce 700 korun a třetí počítá s částkou 730 korun,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Lidé v Přerově platili od roku 2008 do roku 2012 za odpad 500 korun, od roku 2013 se cena drží na 650 korunách.

„Poplatek od necelých 43 tisíc občanů města nepokryje náklady, spojené se sběrem a svozem odpadu. Aktuálně tedy město doplácí za každého poplatníka 104 koruny,“ upřesnila. Loni muselo město doplácet za svoz 4,5 milionu korun.

V Tovačově spustí nový systém třídění

Jediným městem na Přerovsku, které ke zvýšení poplatku nepřistoupí, je Tovačov.

„Zůstává na stejné úrovni jako dosud - 620 korun na osobu a rok. Přecházíme na lepší systém třídění odpadu a není tedy nutné cenu zvyšovat. Pokud ale lidé nebudou třídit, odrazí se to i na výši poplatku,“ uzavřel starosta Tovačova Marek Svoboda.