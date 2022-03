Březnovou novinkou je i možnost registrace na jeden rok zdarma pro nové zájemce. Pro vášnivé čtenáře, kteří mají rádi změnu, je připraveno také „knihopřekvapení“.

„Lidé dostanou k již objednaným knihám ještě jednu navíc, která ale bude v neprůhledném obalu. Až doma tak zjistí, jaká zajímavost na ně čeká - a mohou díky tomu zabrousit do zcela jiného žánru, než na jaký jsou zvyklí,“ poznamenala.

Na věrné čtenáře, kteří si půjčují knihy déle jak pět let, a v letošním roce oslaví kulatiny, čekají narozeninové balíčky. „Kvůli pandemii a opatřením čtenářů v poslední době ubylo, i když mezi nimi máme i spoustu devadesátníků. Snažíme se tedy lidem nabízet i něco navíc,“ vysvětlila Edita Hausnerová.

Narozeninový balíček bude obsahovat dárkový poukaz 1 + 1 na další registraci třeba pro příbuzného.

„Součástí balíčku je i malá pozornost v podobě tašky, kterou navrhla naše šikovná knihovnice,“ zmínila.

Nová ředitelka Městské knihovny chce místo "půjčovny" moderní, živé centrum

V březnu se uskuteční zajímavé akce pro čtenáře nejen v Přerově, ale i jeho místních částech. Půjčovna knih pro děti nabídne 22. března v 15 hodin první ze čtyř akcí projektu, který se věnuje tradicím a řemeslům našeho regionu.

Součástí bude i výtvarná dílna a zdobení vajíček. V Kozlovicích, kde byla pobočka delší dobu uzavřená kvůli rekonstrukci podlahy, se zase lidé mohou těšit na přednášku o jarní detoxikaci těla pomocí bylinek. V knihovnách v Žeravicích nebo Čekyni se pak mohou zájemci zapojit do tvořivých dílniček.

Ani o jarních prázdninách se nebudou dětští čtenáři nudit.

„Kromě soutěží a her dostanou příležitost setkat se s loutkoherci Sokola Přerov, a to v pondělí 14. března. Loutkoherci zavítají i se svými dřevěnými parťáky do dětské půjčovny v Palackého ulici,“ řekla. Děti nebudou ochuzeny ani o tradiční Noc s Andersenem, která se uskuteční 1. dubna a nabitý měsíc tak uzavře. Součástí čtenářského měsíce budou i různé internetové soutěže.

Knihovna původně plánovala na duben také prohlídku prostor Přikrylovy vily na Žerotínově náměstí, kde sídlí. Nakonec se ale Den otevřených dveří přesouvá až na podzim.

„Knihovna získala do výpůjčky prostory bývalé Galerie Atrax v Kozlovské ulici, kam přesuneme část skladu knih. Budeme tak moci otevřít a zpřístupnit veřejnosti nejhezčí místa Přikrylovy vily - část interiéru je dnes totiž zaskládaná knihami. Pustili jsme se do úpravy nového zázemí, a až bude vše hotové, pozveme návštěvníky na Den otevřených dveří,“ uzavřela ředitelka. (pu)