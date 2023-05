„Výsledek jednání o prodeji nemůžu komentovat. Mohu jen potvrdit, že jdeme do finále,“ řekl pro Hospodářské noviny Jan Brabec ze společnosti Deloitte Česká republika. Právě poradenské společnosti Deloitte a Goldman Sachs prodej Meopty řídí.

Do hry vstoupil vážnější zájemce - americký fond Carlyle Group, jenž od loňského roku vlastní majoritní podíl také v brněnské společnosti Tescan Orsay.

Podle finančních analytiků se firmě Meopta podařilo ustát krizi v souvislosti s pandemií koronaviru, kdy před dvěma lety opustily brány podniku asi čtyři stovky lidí. Společnost je zdravá, prosperuje a jen Meopta - optika měla v roce 2021 tržby přes 3,9 miliardy korun a její čistý konsolidovaný zisk činil 823 milionů korun.

Podle bývalého generálního ředitele Meopty Vítězslava Moťky je spojení obou firem logické. „Pokud má Carlyle Group většinový podíl také v brněnském Tescanu, tak ta akvizice Meopty dává smysl, protože obě firmy jsou velice detailně angažované v high tech optice a polovodičovém průmyslu - konkrétně jsou to části zařízení na výrobu mikročipů, případně kontrolu mikročipů, takže nákup takových firem nabízí možné synergické efekty do budoucna,“ komentoval to Moťka.

„Sám bych očekával, že při takové kupní ceně bude mít ten, kdo kupuje Meoptu, také zájem investovat, případně rozšiřovat výrobu v oblasti polovodičového byznysu či v jiných oblastech. Pro region je důležité, aby nový majitel šel tímto způsobem rozvoje firmy a případných investic. Věřím tomu, že využije know how, vybavení i kvalifikované pracovníky a dobré jméno firmy bude dál pokračovat,“ zhodnotil.

Zaměstnanci: nevíme, co bude

Zaměstnanci se netají svými obavami z toho, jakým směrem se bude firma Meopta dál ubírat. Už loni totiž opustily brány podniku desítky lidí. „Co bude dál, to nikdo neví. Nálada není nic moc, protože práce je méně, než bylo,“ vyjádřil své pocity jeden z pracovníků.

Podle ředitele přerovského Úřadu práce Vlastimila Přidala ale nejsou signály, že by hrozilo propouštění. „Nic takového nemáme z Meopty hlášeno,“ konstatoval. Zda se v budoucnu něco zásadního změní, zajímá i přerovského primátora Petra Vránu (ANO).

„Meopta sice nemá povinnost nás o této transakci informovat, nicméně je největším zaměstnavatelem v Přerově a rádi bychom věděli, jak se bude dál rozvíjet. Řešili jsme tuto otázku na jednání s úřadem práce i hospodářskou komorou. Věřím tomu, že když koupila Meoptu za 16 miliard, tak ji nekoupila proto, aby ji zavřela,“ konstatoval primátor.

Devadesátiletá tradice

Společnost Meopta-optika slaví právě letos devadesát let od svého vzniku. Její začátky jsou spjaty s vývojem dalekohledů, pozorovacích přístrojů a puškohledů pro civilní i vojenské použití.

Dnes je globální technologickou společností s partnery po celém světě a vyspělými výrobními závody v České republice a ve Spojených státech amerických.

Má 1700 zaměstnanců, 99 procent produkce jde na export do více než sedmdesáti zemí světa. Meopta vyvíjí a vyrábí pokročilé optické a optoelektronické systémy - od vojenské, sportovní optiky přes polovodiče a digitální kinoprojekci, až po lékařské a průmyslové aplikace. Významnou konkurenční výhodou je vlastní vývojové centrum a průmyslová kontrola kvality.

Meopta - optika v posledních letech změnila svou obchodní strategii a dnes je to především technologická společnost, která je dodavatelem opticko-průmyslových řešení a průmyslových aplikací pro polovodičový průmysl či zdravotnictví.

Výroba sportovní a vojenské optiky tvoří asi desetinu objemu prodeje. Firma očekává výrazný nárůst tržeb také za rok 2022, protože poptávka po čipech kvůli mohutné digitalizace stále roste.