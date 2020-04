O možnosti už jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem majitel firmy Meopta Gerald Rausnitz.

„Nabídli jsme své kapacity, protože máme zkušenosti s montáží zdravotnických zařízení, a zapadá to do naší struktury. Zatím jsme ve fázi příprav - jakmile bude záměr schválen, rozjede se výroba,“ potvrdil generální ředitel společnosti Meopta Vítězslav Moťka.

Zájmem státu podle něj je, aby plicní ventilátory vyráběly české firmy a naše země byla v této oblasti soběstačná.

„Zprovoznili jsme super čisté montáže, máme prostory s požadavky na čistotu a dezinfekci a také pracovníky, kteří by výrobky montovali. Čekáme jen na to, až bude zařízení certifikované, a pak se může začít s výrobou. V plném rozjezdu by tu mohlo pracovat až několik desítek lidí,“ upřesnil.

Samotný vývoj je v rámci boje s Covid-19 záležitostí odborníků z ČVUT.

Pro Meoptu by znamenalo nové zaměření vzpruhu ve složitém období pro ekonomiku - kvůli koronavirové pandemii totiž přichází o zakázky.

„Nechodí nám úplně dobré zprávy ze zahraničí, řada zemí ruší své objednávky a některé továrny přerušily provoz. Tato aktivita by nám dala zároveň možnost nové náplně,“ zmínil Vítězslav Moťka.

"Vytisknou" desítky ochranných štítů denně

Přerovská Meopta se v těchto dnech snaží pomoci zdravotníkům a personálu domovů pro seniory. Zaměstnanci firmy vyrábějí na 3D tiskárně komponenty a kompletují ochranné štíty pro personál, který přichází nejčastěji do styku s infikovanými lidmi.

„Kolegové ve vývoji přišli s nápadem, jak pomoci. Zpracovali pro 3D tiskárnu design ochranného štítu, po kterém je teď velká poptávka. Tento týden jsme předali prvních čtyřicet kusů do přerovského Domova důchodců, další tři desítky zamířily do zdejší nemocnice. Rozdáváme je i praktickým lékařům, kteří nemají pomůcky, a jsou za to rádi. Není to úplně nejprofesionálnější řešení, ale svou funkci umí splnit,“ shrnula Silvie Skyvová, ředitelka engineeringu a IT společnosti Meopta.

„Vyzdvihla bych především své kolegy - někteří mají doma 3D tiskárny a dali je k dispozici, abychom pomůcek vyrobili co nejvíce. Denně jich zvládneme udělat padesát až šedesát - jediné, co nás limituje, jsou gumičky, které se snažíme shánět, kde se dá. Konstrukci držáku si kolegové upravili tak, aby byl produkt flexibilní a univerzální pro všechny velikosti. Není to sice něco, co bychom v budoucnu plánovali zařadit do svého výrobního programu, ale chceme v Přerově pomoci těm lidem, kteří jsou nákazou ohroženi nejvíce,“ uzavřela ředitelka.