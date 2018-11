Meopta truchlí za Paulem Rausnitzem

„Opustil nás blízký člověk. Stal se naším vzorem. Ukázal nám, jak se dá propojit tvrdá práce s lidským a laskavým přístupem. Statečnost a odvaha, lidskost a spravedlnost. To jsou hodnoty, které mu byly vlastní.“ Tak zní jeden ze vzkazů Paulu Rausnitzovi v kondolenční knize, umístěné na recepci u hlavního vstupu do firmy Meopta.

Už den po smutné zprávě o úmrtí majitele společnosti přicházeli k jeho lípě, která byla zasazena na jeho počest na prostranství před budovou, bývalí i současní zaměstnanci, aby se s ním rozloučili. Spontánně tak vzniklo pietní místo s desítkami svíček a květin.

Na černé stuze, kterou je svázaná kytice žlutých chryzantém, je výmluvný vzkaz. Vyjadřuje úctu, jakou k Paulu Rausnitzovi chovali řadoví zaměstnanci.

„Kdo v srdcích žije, neumírá. Poslední sbohem, středisko 7 800.“

"Udělal pro nás hodně"

Svíčku přišla zapálit k lípě Paula Rausnitze také Dagmar Miklíková, která pracuje patnáct let na ultrazvukové lince.

„Udělal pro nás hodně, dal spoustě lidí práci a je mi moc líto, že odešel. Byl lidský, a když slavil devadesátiny, dostali jsme od něj osobní dárek. Jeho smrt nás všechny zasáhla,“ řekla.

Uctít památku Paula Rausnitze přicházejí k pietnímu místu nejen současní a bývalí zaměstnanci, ale i jeho přátelé a lidé, kteří ho měli rádi.

„Když jsem si představovala, jak to tady bude vypadat za dvacet let, tak si dokážu představit tuto lípu, jak je vysoká, kvete a vyjadřuje život a radost, kterou nám všem Paul Rausnitz předal,“ svěřila se další pracovnice firmy Monika Žáková.

„I když je to těžké, snažíme se dělat to, co by si přál. Jít v jeho šlépějích, rozdávat lásku a city kolem sebe. A když tady máme i jeho sochu, člověku to ani nedovolí ho nenásledovat. Jsme mu za hodně věcí vděční a zůstane v našich srdcích,“ podotkla.

Poslední rozloučení

Poslední rozloučení s Paulem Rausnitzem, který žil střídavě ve Spojených státech amerických a v České republice, se uskuteční v New Yorku.

„Rozloučení proběhne i v Přerově, ale podrobnosti a přesný termín upřesníme až po dohodě s příbuznými a majiteli firmy,“ konstatoval generální ředitel společnosti Meopta Vítězslav Moťka.

Paul Rausnitz zemřel 11. listopadu ve Švýcarsku ve věku devadesáti let. V devadesátých letech minulého století vybudoval ze zadluženého podniku Meopta prosperující firmu, ve které dnes pracuje na 2 500 lidí a je největším zaměstnavatelem v regionu.