Podle finančních analytiků se firmě podařilo ustát krizi v souvislosti s pandemií koronaviru, kdy před dvěma lety opustily brány podniku asi čtyři stovky lidí.

Společnost je zdravá, prosperuje a jen Meopta - optika měla v roce 2021 tržby přes 3,9 miliardy korun a její čistý konsolidovaný zisk činil 823 milionů korun.

Meopta je na prodej, chystá se i propouštění

O prodeji Meopty německé společnosti Carl Zeiss se loni na podzim mluvilo velmi vážně - rýsovalo se totiž strategické propojení mezi dvěma výrobci přesné optiky.

S informací o tom, že Carl Zeiss už není výhradním zájemcem o koupi, přišly jako první Hospodářské noviny.

Jednání se podle zdrojů HN neúměrně dlouho vlekla a německý gigant postupně snižoval svou nabídku. Majitelé Meopty proto celý proces zastavili a otevřeli transakci i jiným strategickým a finančním investorům.

Mezi nimi zůstává i nadále Carl Zeiss, v jednání se ale objevil i jiný vážný zájemce - americký investiční fond Carlyle Group.

Mnohamiliardový obchod by mohl být podle odhadů dokončen v první polovině letošního roku.

V Přerově jsou konečně byty. Prodej ale vázne kvůli vysokým úrokovým sazbám

Transakce značného objemu

Vedení Meopty ani zprostředkovatel obchodní transakce se k průběhu prodeje nechtějí vyjadřovat.

„V tuto chvíli nemůžeme komentovat, v jaké fázi jsou jednání. Dokud to nebude uzavřené, nebude se k tomu firma vyjadřovat,“ uvedla pouze mluvčí Meopty Vladimíra Hacsiková.

Ekonomové upozorňují, že by se mělo jednat o transakci značného objemu - hodnota Meopta Group, jež zahrnuje americkou část firmy Meopta i přerovskou firmu Meopta - optika, může přesáhnout miliardu dolarů, což je zhruba 25 miliard korun.

„Firma je ve velmi dobré kondici z hlediska zainvestování a know how, tradičně jsou v regionu kvalifikovaní pracovníci, dělníci i vývojáři. Kvalitní portfolio zákazníků dává velké možnosti i do budoucna. Kontinuitu a zachování jedinečné výroby pro region si určitě přejeme všichni,“ uvedl jeden z bývalých manažerů společnosti.

Paul Rausnitz dává teplou rukou a říká: Trvalý pobyt mám v Meoptě

Meopta je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji a aktuálně zde pracuje na 1 800 lidí. Firma propustila koncem minulého roku necelé dvě stovky lidí.

„V současné době je situace stabilizovaná. Pracovníci dostali výpovědi loni v listopadu a odešli ke konci ledna. Další kroky se nechystají,“ shrnula mluvčí Meopty Vladimíra Hacsiková.

Úřad práce měl v první fázi informaci o odchodu dvou stovek lidí z Meopty.

„Nakonec se tyto prognózy nenaplnily a celkový počet je trochu nižší,“ doplnil ředitel přerovského Úřadu práce Vlastimil Přidal.

90 let tradice



Meopta má v Přerově dlouhou tradici, která trvá už devadesát let. Její předchůdkyně - firma Optikotechna byla založena v roce 1933. Meopta začala psát svou vlastní historii až po druhé světové válce, kdy se zaměřovala na zvětšovací přístroje, fotoaparáty značky Flexaret, snímací kamery, projektory, ale i dalekoholedy a puškohledy.



V 70. a 80. letech zůstala v hlavním závodě v Přerově jen výroba zvětšovacích přístrojů, kinoprojektorů a vojenská výroba ovládla výrobní kapacity závodu z více než 75%. To se stalo firmě osudným v 90. letech, zvláště v období vojenské konverze.



Zadluženou firmu Meopta koupil po revoluci Čechoameričan Paul Rausnitz, který z ní vybudoval prosperující podnik s více než dvěma tisíci zaměstnanci. Po smrti Paula Rausnitze, kterému se říkalo „přerovský Baťa,“ převzal firmu jeho synovec Gerald se synem Davidem.

Zemřel Paul Rausnitz, "přerovský Baťa"