Melodie kapely Queen naplní Městský dům, ve filharmonickém aranžmá

/SOUTĚŽ O VSTUPENKY/ Nestárnoucí skladby jako We are the champions, We will rock you, Radio Gaga nebo třeba Barcelona si v neděli 19. ledna od 19 hodin v Městském domě užijí všichni fanoušci kapely Queen.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Projekt Moravské filharmonie Olomouc s názvem Queen night ve spojení rockového bandu a zvuku filharmonického orchestru zahraje ty největší hity této legendy. Soutěž o čtyři vstupenky pro dva výherce najdete v pátek 17. ledna v Novém Přerovsku.

Autor: Kristýna Neulsová