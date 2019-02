Tradici masopustu se v Přerově podařilo obnovit před jedenácti lety. Že má typická venkovská zábava i ve městě své kouzlo, dokazují každý rok členové Folklorního souboru Haná Přerov a spolku Cukrle.

Do masopustního průvodu se vydali už tradičně medvěd, stárek se stárkou, smrtka, slamák, bába s nůší, ale i nové a neotřelé masky jako pošťačka, kočka nebo růžové prasátko.

„Posledními třemi dny masopustu vždy vrcholilo masopustní veselí, zahajující velikonoční půst. V některých obcích je slavili s „právem,“ které symbolizovala šavle, oděná do bílé dětské sukénky a ozdobená pentlemi,“ přiblížil hanácké zvyky vedoucí Folklorního souboru Haná Přerov Tomáš Barbořík. Chasa v čele se stárkem šla se šavlí a muzikou k rychtářovi, aby požádala o vydání „práva“.

K tradičním masopustním postavám patřili na vesnicích medvěd s medvědářem, policajt, cikánky, kominík, žid s nůší nebo kobyla.

„Masky měly svou symboliku - například medvěd a kobyla jsou symboly plodnosti, slamák zase příslib bohaté úrody. I z kulturního hlediska to byl významný počin lidového divadla, protože každá obec měla svůj vlastní scénář masopustu,“ dodal Tomáš Barbořík, který se zhostil role stárka.

Chasu vítal rychtář

Masopustní průvod zamířil v sobotu ráno od sídla spolku Cukrle kolem řeky Bečvy do centra města. Před radnicí na Masarykově náměstí už chasu vítal rychtář, který předal stárkovi masopustní právo. Role rychtáře se i letos zhostil zastupitel Pavel Košutek.

„Já vám pane zastupitelo za to právo a také za koláčke a slivovico, co to poteče pródem, pěkně děkojo,“ poděkoval stárek před radnicí rychtáři, a po jeho slovech propuklo bujaré veselí. Masopustní koláčky a slivovičku přišel ochutnat snad každý, kdo šel kolem.

Po delší přestávce zamířil průvod Kratochvílovou ulicí do Jiráskovy, kde medvěd vyzval k tanci i majitelky místních obchůdků. Nálada byla skvělá i na dalších zastávkách v centru - u muzea nebo restaurace Katovna.

„Jsem ráda, že se v Přerově masopustu daří, protože tradice by se měly udržovat. Sluníčko, muzika, slivovička - všechno, jak má být,“ pochvalovala si jedna ze stálic masopustního průvodu Marta Miková.

„Každý rok inovujeme, takže jsem tentokrát vyrazila v masce růžového prasátka. Dívala jsem se totiž s vnoučaty na pohádky a tuto postavičku zahlédla v kresleném seriálu. Už jsem byla v průvodu i za černošku z Ghané, což byla asi moje nejpopulárnější maska,“ prozradila.

Návrat k tradici těší i „stárku“ Petru Kopřivovou. „Pocházím z vesnice a myslím si, že je hezké se vracet k lidovým tradicím a do let dávno minulých,“ uzavřela.