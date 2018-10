Medvěd na Přerovsku? Ale kdepak, spíš divočák

Medvěd hnědý, který se přes měsíc potlouká po Vsetínských Beskydech a Hostýnských vrších, měl počátkem týdne chroupat jablka v Kladníkách na Přerovsku.

Zpráva se ve středu rozšířila rychlostí blesku. Zpozorněly i úřady, kam volali starostové, co se šelmou, zda je možné ji zastřelit. Huňáč, jehož chování je nevyzpytatelné, si v tu dobu připsal další zabité ovce – na Vsetínsku.

„Ano, měli jsme zde medvěda a měl klobouk a fajfku,“ žertoval starosta Bezuchova Zdeněk Pospíšilík, když už bylo všem jasné, že pravda to nebyla.

„Dnes se smějeme, ale taky nám mohl smích zmrznout na rtech, kdyby nám dýchal za zády. Toto zvíře se chová neobvykle a z míst, kde řádí, to sem není daleko,“ dodal starosta už se vší vážností.

Nepotvrzený výskyt medvěda mezi Hostýnem a Lipníkem nad Bečvou baví i Dřevohostice, které ve středu na úřední desce varovali před vstupem do lesa.

Zprávu vyslali informačním kanálem lidem do mobilů.

„Teď se smějeme, protože to asi byl divočák, ale klidně to mohla být pravda. Medvědem se baví celá dědina, ale být ostražitý je na místě, vzhledem k tomu, co tento medvěd už napáchal,“ reagovala paní Eva z Dřevohostic. Jméno si nepřála zveřejnit.

„Švandy na téma medvěd bylo dost,“ bavila se.

Musí se to řešit

Podle místní podnikatelky by už úřady měly konat, než chlupáč napadne člověka.

„Nejsem pro odstřel, ale musí se to řešit, a to rychle. Výjimka nevyjímka. Máme tu jednoho podivného medvěda a nevíme si s ním rady? Slováci z nás mají srandu,“ vzkazovala úřadům.

Lapit se zatím nenechal

Medvěd už působí nebývale vysoké škody. Od 30. září ve Vsetínských Beskydech a později v Hostýnských vrších zabil na čtyři desítky ovcí, dvě kozy a na sedmi místech poškodil včelíny. Medvěda se nedaří lapit do odchytové klece, kterou nastražili starostové z Valašska. Proti uvažovanému odstřelu zvířete, který prosazuje vedení Zlínského kraje, vzniklo několik petic. Jsou na nich tisíce podpisů.

Zpráva o údajném pohybu medvěda na Přerovsku se dostala i k odborníkovi na velké šelmy Miroslavu Kutalovi z Hnutí Duha.

„V oblasti Hostýnských vrchů má dobré podmínky, dostatek potravy, neměl by mít důvod vydávat se někam na Hanou,“ reagoval biolog, ekolog a koordinátor projektů ochrany a monitoringu velkých šelem.

Medvěd jako všežravec

Medvěd je všežravec, který se primárně živí rostlinnou potravou. Ochranáři našli jeho trus a v něm zbytky žaludů. Těch, a hlavně bukvic, má v Hostýnských vrších i Vsetínských Beskydech letos nadbytek.

Medvěd žere mršiny a jídelníček si občas zpestří uloveným srnčetem. Opakované útoky huňáče z východu Moravy na domácí zvířata a výpravy do vesnic, pobyt uvnitř těchto obcí i v blízkosti lidí, však jasně svědčí o tom, že jeho chování není zcela přirozené.

„Spolupracujeme na odchytu. Podmínkou fungování tohoto řešení však je, aby se našlo pro medvěda trvalé umístění v odpovídajícím zařízení. Ozvali se odborníci z vojenských lesů, zoologických zahrad, kteří by pomohli medvěda uspat. Věříme, že ministerstvo životního prostředí podpoří odchyt i bez výjimky, protože chování medvěda už překročilo všechny hranice,“ uvedl Miroslav Kutal.

„Pro tohoto medvěda nemáme dobré řešení, vybíráme nejlepší ze špatných. Je nabídka ze zoo v zahraničí. Uvidíme, zda to vyjde. Pokud ne, nenajde-li se nikdo, kdo by zvíře umístil do vyhovujících podmínek, bude nevyhnutelné medvěda odstřelit. V pátek by se mělo jednání o osudu zvířete posunout,“ dodal.





Výskyt medvěda na Přerovsku a v Jeseníkách

2009

Mezi obcemi Stará Ves a Kostelec se medvěd pohyboval v květnu 2009. Místní obyvatelé zahlédli šelmu brzy ráno, jak jde po silnici a mizí v řepce.

1996

V horní části Malé Morávky našel lesník z Malé Morávky v dubnu 1996 stopu medvěda hnědého. Stopu vyfotil a změřil – otisk tlapy měl 30 centimetrů. Zjistil, že medvěd si nedaleko pochutnal na zdechlině koloucha.

Co dělat, když potkám medvěda?

Nedívejte se medvědovi přímo do očí. To si může medvěd vyložit jako záměr k útoku a reagovat protiútokem. Raději se odvraťte a předstírejte, že medvěda nevidíte, mluvte klidným hlasem, po očku sledujte medvědovo chování a pomalu se vzdalujte. Neutíkejte!

Pokud vás medvěd sleduje, upusťte kus oděvu nebo jiný předmět, který může upoutat jeho pozornost.

Když se medvěd postaví na zadní, není to žádné výhrůžné ani útočné gesto. Chce mít lepší rozhled, protože má slabý zrak, a vítr, aby mohl čichem dobře identifikovat, s kým se potkal. V takovém případě je tedy potřeba zachovat klid, pomalu odcházet z místa setkání a případně při tom mluvit hlubokým klidným hlasem, aby medvěd poznal, že jde o člověka. Většinou pak ihned uteče.

Pokud by vás medvěd napadl, nepokoušejte se utéct, ale klekněte si na zem, sbalte se do klubíčka, rukama si chraňte krk, lokty dejte ke kolenům. Chráníte si tak životně důležité orgány. Dokud medvěd neodejde úplně pryč, nehýbejte se a neodcházejte. Medvěd útok často jen předstírá, a pokud se nebudete aktivně bránit, ztratí o vás zájem.

Zdroj: www.selmy.cz