Zápisy do mateřských škol v Přerově se konaly počátkem května a řada rodičů zvolila taktiku odevzdání přihlášek do několika mateřinek současně. Pro jistotu, že by se na ně nedostalo.

„Podle předběžných výsledků jsme přijali 241 dětí, z toho 58 mladších tří let. Znamená to tedy, že jsme uspokojili požadavky všech rodičů dětí, které na to mají nárok, a přijali i ty dvouleté. Problém je, že pokud školka přijme dítě mladší tří let, automaticky se podle legislativy snižuje počet žáků ve třídě,“ shrnula Romana Pospíšilová, vedoucí odboru školství a sociálních věcí přerovského magistrátu.

Loni nastoupilo do mateřinek ve městě na 269 dětí, z toho 59 mladších tří let. „V tomto roce máme také více dětí s odklady povinné školní docházky. Je jich přes sto,“ doplnila.

Zvláštní zápis začátkem června

V Přerově je jedenáct mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město, ale některé mají i odloučená pracoviště. Například MŠ Kouřílkova v Jasínkově ulici, MŠ U Tenisu v Henčlově, Předmostí v Čekyni a ve Vinarech. Rodiče mohou zapsat své ratolesti i do soukromých školek nebo církevní mateřinky.

Kolik a kde je aktuálně volných míst, zatím magistrát nedokáže přesně říci. Čeká se totiž na zvláštní zápis pro ukrajinské děti, který se uskuteční ve dnech 6. a 7. června.

„Musíme tedy počkat na tento zápis, a pak budeme v případě potřeby povolovat výjimku z maximálního počtu žáků, a to ze 24 až na 28. Zápis se uskuteční na všech kmenových školkách - pokud třeba chtějí rodiče zapsat dítě do školky v Henčlově, musejí přijít k zápisu na MŠ U Tenisu v Přerově,“ upřesnila Romana Pospíšilová.

Odhadem by mohlo nastoupit kolem dvou desítek ukrajinských dětí. „Pokud by jich ale bylo více, budeme jednat o umístění i s dalšími možnými provozovateli,“ dodala.

Volná místa sice ve školkách v Přerově a místních částech jsou, ale některé už jsou nyní značně vytížené. Na stropu své kapacity je třeba MŠ Kratochvílova v centru města.

„Máme třídu téměř naplněnou a čekáme na zápis ukrajinských dětí. Přijmout můžu jen jedno. V současné době navštěvuje naši školku 24 předškoláků, nejmenších dětí je 21 a prostřední věkové kategorie 19. Osmnáct dětí odchází do prvních tříd, z toho ale některé budou mít odklady,“ popsala situaci Lea Vodičková, ředitelka MŠ Kratochvílova v Přerově.