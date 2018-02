Máte doma nadaného zpěváčka ? Přihlaste ho do pěvecké soutěže v Přerově!

Už zanedlouho budou moci předvést své umění děti, které se zúčastní tradiční pěvecké soutěže O zámecký klíč.

Setřást trému a zazpívat si před plným sálem mohou ratolesti ve věku od pěti do patnácti let. Ti nejlepší si pak v červnu užijí vystoupení s cimbálovou muzikou Primáš, a to přímo na pódiu během folklorního festivalu V zámku a podzámčí.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je ve čtvrtek 1. března a samotná soutěž se uskuteční v sobotu 3. března v Korvínském domě na Horním náměstí v Přerově.

Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích - od nejmenších předškoláků po druhé stupně základních škol a nižší gymnázia.

„Pěveckou soutěž pořádáme jako součást festivalu V zámku a podzámčí už řadu let. Každý rok nás ale děti překvapují tím, jak skvěle zpívají, a také tím, že se i přes velkou trému nebojí ukázat, co dovedou,“ řekl Tomáš Barbořík, vedoucí Folklorního souboru Haná, který soutěž pořádá.

Nejlepší zpěváčci postupují do regionálního kola a zazpívají si v červnu na festivalu V zámku a podzámčí.

„Vystoupí tedy na pódiu na Horním náměstí, v kroji a za doprovodu cimbálovky. Vystoupení s cimbálovou muzikou patří mezi nejkrásnější části soutěže a pro děti je vždy velkým zážitkem,“ doplnil.

V loňském roce přijely na soutěž děti z Přerova, Martinic, Olomouce, Holešova, Mysločovic nebo Oseku nad Bečvou. Na prvních místech se ve svých kategoriích umístili Terezka Pokorná, Jana Vybíralová, Vojta Hofman a Antonín Žůrek.

„Pokud chcete svou ratolest přihlásit do soutěže, stačí poslat jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, název školy a názvy zvolených písní na e-mail ozameckyklic@seznam.cz. Zájemci by měli uvést také telefonní nebo e-mailový kontakt na jednoho z rodičů. Uzávěrka přihlášek je 1. března v 15 hodin,“ uzavřel.