Tanec s medvědem i smrtkou. Ulice Přerova ožily masopustem

Svižné tempo cimbálové muziky Okybača, která vyhrávala do kroku, smích a dobrá nálada. Kdo si nezatančil s medvědem, jako by ani nebyl. Masopustní průvod se vydal v sobotu dopoledne ulicemi Přerova a maškary vtáhly do víru tance i náhodné kolemjdoucí.

Zastávek bylo hned několik - u radnice, v obchůdcích v centru města či na nádvoří zámku. Tradici vodění medvěda se ve městě podařilo obnovit před desíti lety, a to díky členům Folklorního souboru Haná a spolku Cukrle. „Jsem rád, že tady máme znovu tradici, která dříve nebyla. Vnímám to jako náš velký počin,“ usmál se předseda spolku Tomáš Barbořík, který se v průvodu ujal role stárka. Masopustní právo mu předal u radnice na Masarykově náměstí rychtář, jehož role se zhostil náměstek primátora Pavel Košutek. „Pro stárka byla vždycky čest, když mu bylo uděleno masopustní právo, protože díky němu převzal nad dědinou moc. Stárek průvod vedl, udržoval dobrou náladu a zajišťoval, aby se pořád něco dělo. Nezapomínalo se ani na tresty,“ prozradil Tomáš Barbořík. A vyplácení „na gatě“ se během průvodu dočkali i někteří hříšníci. Například kominík. „Přišla stížnost z chemičky, žes nevymetal komíny a včil dýcháme splodiny. Před Babišem s ostudó, dáme mu pět feruló,“ vyzval policajta k vykonání trestu stárek. Zastávek bylo ve městě několik - průvod se vydal od radnice přes Kratochvílovu do Jiráskovy ulice, kde ho vítali místní obchodníci koláčky a slivovičkou. Další zastavení pak bylo ve vinotéce U Hanačky a občerstvením přivítali masopustní rej i na nádvoří zámku či v restauraci Katovna. ČTĚTE TAKÉ: Hrůzný masakr bude u Přerova připomínat prostřílený kříž „Nezbývá než poděkovat spolku, který vodění medvěda pravidelně pořádá. Je to hezké, veselé a nikdo nikoho k ničemu nenutí. Kdo chce, ten přijde, kdo ne, podívá se na to jen z okna nebo v televizi. Ale všichni se dobře baví,“ pochvaloval si „rychtář“ Pavel Košutek. Tomu prý trvalo nastrojení do kostýmu asi půl hodiny. Masky, které se tradičně objevují v masopustním průvodu, popsala Magda Barboříková z Folklorního souboru Haná. „Tou hlavní je medvěd s medvědářem, ale důležitá je i smrtka. Máme tu cikána s cikánkou, koně, ženicha s nevěstou, řezníka, kominíka a slamáka. Sláma byla na Hané všudypřítomná, takže z ní naši předci udělali slamáka na znamení toho, aby byla bohatá úroda,“ vysvětlila. Masopustní veselí bylo v minulosti poslední příležitostí k tomu, aby se lidé dobře najedli a pobavili. „Je to konec hojnosti a začíná půst - proto si chtěli tento čas na vesnici užít co nejvíce,“ řekla. Nadšení z průvodu byli i Přerované, kteří se na něj přišli podívat. „Jsme tu poprvé, ale je to skvělé. Bydlím v Přerově, ale protože pocházím z Jeseníku, je to pro mě něco nového a jiného. Pořád se dozvídám nové věci,“ svěřila se jedna z účastnic průvodu Gabriela Andělová. ČTĚTE TAKÉ: Valentýna lze oslavit i netradičně, například darováním krve

Autor: Petra Poláková-Uvírová