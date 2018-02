Masopust je tady. Lákají vás na něj do Dřevohostic i na další místa

/PŘEHLED AKCÍ/ Masopust, nazývaný také fašank, ostatky či končiny, je období, ve kterém se v obcích i městech konaly nejen zabijačky, pekly koblihy nebo boží milosti, ale také různé akce, jako například vodění medvěda nebo pochovávání basy.

Období masopustu vyjadřuje radost z pomalu ustupující zimy, ale také přípravu na půst před Velikonocemi.

Po dvouleté pauze se vrací tradice v podobě pochovávání basy také do Dřevohostic na Přerovsku.



„Téměř osm let se obřad pochovávání basy konal na pódiu uprostřed náměstí naproti radnice, letos se místní divadelníci dohodli, že budou basu pochovávat v největším sále Dřevohostického zámku,“ prozradil starosta obce Petr Dostál.

Program začne v úterý 13. února v 18 hodin tancovačkou, vlastní obřad pochovávání basy pak bude zahájen ve 21.30 hodin v prvním poschodí zámku. K tanci a poslechu zahraje skupina Galaxy.

Akce má svou historii

„Zhruba od poloviny 50. let minulého století se pochovávání basy v Dřevohosticích stalo mimořádně velkou událostí, která se postupem času dočkala i určité tradiční podoby. Na akci se sem sjíždělo i sedm set lidí nejen z našeho okresu, ale také z celého Záhoří, Valašska, Slovácka a Hané,“ vzpomněl starosta.

Obřad se vždy koná v úterý před popeleční středou, tedy těsně před příchodem postního období, ve kterém byla dříve veškerá zábava nevítaná. Konec zábavy a začátek šestitýdenního půstu symbolizuje Záhoří právě basa ležící na márách.



Pochovávání basy předchází tradiční vodění medvěda, to se v Dřevohosticích uskuteční v sobotu 10. února od 8 hodin, kdy se průvod masek vydá od hasičské zbrojnice ulicemi městyse. Během masopustního veselí si přijdou na své také děti. Dětské hrátky s tombolou a hrami totiž začnou v neděli 11. února od 14.30 hodin v místní sokolovně.

Masopustní akce na Přerovsku

Masopust Přerov

Kdy: sobota 10. února, 9.00 hodin

Kde: sraz masopustního průvodu je u budovy spolku Cukrle

Co: Masopustní průvod se vydá městem, v 9.15 hodin na náměstí T. G. Masaryka slavnostní předávání masopustního práva



Hasičské bál s pochováváním basy v Kojetíně

Kdy: sobota 10. února, 20.00 hodin

Kde: Sokolovna Kojetín

Co: Tradiční akce, které předchází vodění medvěda ulicemi města, které začne v 10 hodin



Vodění medvěda ve Veselíčku

Kdy: sobota 10. února, 9.00 hodin

Kde: Veselíčko

Co: Tradiční průvod masek se vydá obcí v 9.00 ráno



Vodění medvěda Tučín

Kdy: sobota 10. února, od 8.45 hodin

Kde: sraz masek na obecním úřadě

Co: Průvod masek v čele s medvědem projde obcí, občerstvení pro masky zajištěno



Kokorský fašank

Kdy: sobota 10. února, od 10.00 hodin

Kde: Kokory

Co: V 10 hodin dopoledne vyrazí průvod masek s medvědem od obecního úřadu. V místní sokolovně se od 12 hodin uskuteční ochutnávka zabijačkových specialit, na programu bude také jarmark, vystoupení dětí a od 19 hodin začne masopustní veselice s kapelou.



Vodění medvěda v Horní Moštěnici

Kdy: sobota 10. února, 8.00 hodin

Kde: Sraz všech masek, které mají zájem jít v průvodu je v 7.45 hodin u Myslivny v ulici Zámostí

Co: Průvod postupně projde obcí



Ostatková zábava v Týně nad Bečvou

Kdy: sobota 10. února, 20.00 hodin

Kde: velký sál obecního úřadu

Co: Ostatkovou zábava s netradičním pochováváním basy. K tanci a poslechu hraje skupina GASPARY



Vodění medvěda Prosenice

Kdy: sobota 10. února, 7.30 hodin

Kde: sraz v 7.30 hodin v hasičské zbrojnici

Co: Vodění medvěda ulicemi Prosenic. Trasa průvodu: ulicemi Cukrovarská, Osecká, Maloprosenská, Grymovská, Zahradní, Na Návsi a K Žebračce.



49. Sokolské šibřinky v Oseku nad Bečvou

Kdy: sobota 10. února, 20.30 hodin

Kde: sokolovna, Osek nad Bečvou

Co: V pořadí již 49. sokolský maškarní ples, letos na téma "Ve světě Walta Disneyho", se uskuteční v sobotu 10. 02. 2018 od 20:00 v sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát skupina CLASSIC z Kroměříže



Dětské šibřinky v Domaželicích

Kdy: neděle 11. února, 14.00 hodin

Kde: Kulturní dům Domaželice

Co: Zábavné odpoledne nabídne tradiční průvod masek



Pranostiky na masopustní úterý:

Jaké je masopustní úterý, takový bude podzim.

Jaké jest Masopustní úterý, taková bude Veliká noc.

Bude-li v Masopustní úterý příjemné povětří, bude dosti hrachu.

Teče-li v úterý Masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len.

Na ostatky lužky - budou jablka, hrušky.

Bude-li v úterý Masopustní neb v středu Popeleční vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.