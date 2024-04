„Každý z vás se může dostat do situace, kdy svého nejbližšího bude potřebovat umístit do Domova pro seniory. Určitě vám nebude jedno, co ten člověk jí. Strava je tam šílená, v deset hodin se z Olomouce doveze oběd, večeře a snídaně na další den. Už nikdy si váš nejbližší nedá třeba vajíčka na snídani. Určitě by vám také vadila selekce klientů. Na různé společenské akce někteří nemohou s odůvodněním, že nevypadají dobře,“ kritizovala poměry v domově také bývalá pracovnice Eva Riedl.

Situaci řeší Inspektorát práce

Opoziční zastupitelé za SPD i tentokrát požadovali, aby Rada města ředitelku Janu Žouželkovou odvolala. „V čestných prohlášeních, kterých jsou desítky, se mnohokrát opakuje slovo šikana, arogantní chování, psychický nátlak. Od zaměstnanců se navíc dozvídáme, že v zařízení dochází od chvíle, kdy na problém upozornili, ke skartacím“ shrnul zastupitel Dan Chromec (SPD), který na problém upozornil jako první.

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) vysvětlil, že radní podnikli všechny potřebné kroky a detailně je popsal. „Rada města uložila útvaru tajemníka zadat provedení personálního auditu,“ upřesnil s tím, že město za audit zaplatí částku pět set tisíc korun. „Byl podán také podnět Inspektorátu práce. Nebereme situaci na lehkou váhu, ale musíme všechny záležitosti řádně prošetřit,“ řekl primátor.

Podle radního Jakuba Navaříka (Pomáháme městu - ODS) město zvolilo jediný postup, který je za daných okolností možný. „Situaci stěžovatelů rozumím, ale to, co po nás chcete, je, abychom popravili člověka bez soudu. Musíme respektovat právní řád a ctít zákon,“ uvedl Navařík.

Ředitelka se jednání nezúčastnila

Návrh zastupitele Dana Chromce, který chtěl, aby se Rada města zabývala odvoláním ředitelky, na jednání neprošel. „Nerozumím tomu, že nestačí desítky čestných prohlášení. Už jsem v důchodě, ale na léta strávená v této práci nerada vzpomínám. Vždy se mi sevře žaludek, jen na to pomyslím. Když byla ve vedení Sociálních služeb města paní Vanišová, vše fungovalo skvěle, ale na pozdější roky už nechci vzpomínat,“ svěřila se bývalá zaměstnankyně, která pracovala celý život v sociální sféře.

Ředitelka Sociálních služeb města a Domova pro seniory Jana Žouželková se jednání zastupitelstva ani tentokrát nezúčastnila. Už dříve ale uvedla, že vystoupení bývalých pracovníků považuje za pečlivě zrežírovanou inscenaci. Ředitelka se kontrole nebrání a počká si na závěry šetření.

Podívejte se, jak probíhala debata ohledně stížnotí na bývalou ředitelku Janu Žouželkovou: