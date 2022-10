Tradiční akce s názvem Land art oživila během dopoledne centrum města a do originální výzdoby se pustily týmy ze třinácti školek a škol.

„Lidé nám už v předstihu nosili do Pasáže přírodniny, které posbírali na podzimních toulkách v lese nebo parku - kukuřici, šípky, jedlé kaštany, jablka, dýně, žaludy nebo třeba rakytník. Materiál na výzdobu si shromažďovaly i školky,“ řekla jedna z organizátorek Marta Jandová.

Na náměstí bylo rušno a už na první pohled bylo vidět, že děti tvorba baví. Každý tým přitom námět uchopil po svém.

„Některé školky se pečlivě připravují a přijdou s dopředu promyšlenou mozaikou do obrazce, jiné naopak improvizují. Každý nápad je ale originální,“ ocenila Marta Jandová.

Jak žila přerovská šlechta. V okolí studny našli vzácné kachle z doby Pernštejnů

S organizací už tradičně pomáhali studenti Gymnázia Jakuba Škody - a to i v roli moderátorů. „Studenti jsou tu vždy v předstihu a skládají kontury výsledného obrazce. Pomáhají i s rozmisťováním jednotlivých škol a školek na náměstí, podávají dětem občerstvení a dárky - jako připínací placky nebo bonbony. Přicházejí sem i třídy, které dnes mají výtvarnou výchovu a pomáhají s výzdobou,“ řekla za pořadatele Helena Netopilová.

Ta je podle svých slov ráda, že se Land art v Přerově stal tradicí.

„Těší nás, jak to klape, a z chaosu se rodí nějaký systém a pořádek. Výsledným motivem, který letos ozdobí náměstí, je stylizované slunce. Zvolili jsme ho záměrně, protože je pro nás symbolem života, tepla a optimismu, což je zvlášť v dnešní době zapotřebí,“ poznamenala.

Průpich je ve finiši, nová čtyřproudovka otevře v termínu

Do tvorby koberce z přírodnin se zapojila i Církevní mateřská škola v Přerově. „Řekli jsme rodičům, ať si udělají s dětmi procházku do přírody, a přinesli toho opravdu hodně - kukuřici, jeřabiny, jablka, ořechy, kaštany, listí i semínka. Skoro jsme to nemohli unést,“ smála se učitelka Marta Zikmundová.

Novinkou letošního ročníku byla semínkovna, kterou pro návštěvníky připravili pracovníci Ornisu.

„Jedná se o svobodné sdílení semínek. Když lidé něco vypěstují a sesbírají semínka, mohou je donést sem, a kdokoliv si je zase může vzít. Máme tu hlavně okrasné květiny, letničky, dvouletky, trvalky, ale i hlízy pokojových rostlin nebo třeba koukol. Lidé, kteří semenaří, jsou zároveň udržovatelé starých krajových odrůd, takže do semínkoven dodávají třeba semínka ze starých zelenin nebo koukol, což je skoro vyhubená rostlina a dnes ji mnozí pěstují spíše jako okrasnou na zahradě,“ vylíčila Jana Syryčanská z přerovského Ornisu.