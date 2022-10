Přerovské náměstí opět zkrášlí koberec z přírodnin, pro tvůrce bude čaj i koláče

Přenést umění do ulic Přerova se snaží každý rok na podzim organizátoři akce, které se účastní školy a školky, ale zapojují se do ní i kolemjdoucí. Přírodní koberec z listí, šišek, dýní, kaštanů či jablek vytvoří lidé i letos. Land art na Masarykově náměstí se uskuteční ve středu 19. října od 10 do 16 hodin.

Koberec z přírodních materiálů na náměstí T. G. Masaryka v Přerově. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová