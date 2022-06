Na schůzi zastupitelů míří materiál opozičního politika Pavla Ondrůje (SpPP), který už před rokem inicioval vznik pracovní skupiny na využití objektu. Požaduje revokaci dřívějšího usnesení zastupitelů s tím, že by měla být budova ponechána v majetku města, nebo využita k dlouhodobému pronájmu.

„Budova je zbytným majetkem, určeným k prodeji. Nemyslím si, že je to šťastné řešení, protože by ji mohlo město využít například pro rozšíření služeb Městského informačního centra. Jsem pro, abychom se objektu nezbavovali a po etapách ho spravili. Je sice zanedbaný, ale není v havarijním stavu,“ shrnul zastupitel Pavel Ondrůj.

Dalším důvodem je podle něj také funkční propojení budovy s provozem Městského domu.

„Zásobování a únikové východy jsou propojeny s provozem dvorního traktu měšťáku, ve kterém jsou šatny, zázemí a mají zde kanceláře Kulturní a informační služby města. I z toho důvodu se prodej objektu jeví jako sporný,“ tvrdí.

Pracovní skupina doporučila zachovat objekt v majetku města a hledat možnosti jeho dlouhodobého pronájmu, případně jeho části.

Dům bývalé lékárny U Anděla strážce utváří střed jedné strany náměstí T. G. Masaryka a je příkladem historické zástavby včetně architektonicky cenných dílčích detailů. Objekt může výrazně přispět k revitalizaci náměstí T. G. Masaryka.

„Pokud by se rozhodlo o prodeji, vznesla by pracovní skupina požadavek na definování jednoznačných právních limitů na zajištění fungování Městského domu a dvorního traktu budovy a minimálních základních regulativů pro stavební úpravy objektu a funkční využití parteru tak, aby případný prodej neznemožnil fungování Městského domu,“ shrnul Pavel Ondrůj.

Hostinec s tančírnou a lékarna

Honosný měšťanský dům nechal postavit v roce 1872 na tehdejším Dolním náměstí (dnes Masarykově) perníkář Henčl, a to v místech objektu, jenž vyhořel při velkém požáru v roce 1868.

Původně zde býval hostinec U Henčlů s velkým tanečním sálem, který sloužil pro kulturní akce a odvody vojáků. V roce 1876 v objektu vznikla lékárna U Anděla strážce, jejímž majitelem byl lékárník František Matouš.

„V přízemí této budovy byl ještě před lety bufet a mléčný bar. Dnes je ale prázdná a nevyužitá. Protože se zde v minulosti prováděly stavební úpravy, které nebyly zahrnuty v katastru nemovitostí, dělají se nyní technické kroky, aby to odpovídalo skutečnému stavu v katastru,“ nastínil vedoucí odboru majetku přerovského magistrátu Miloslav Dohnal.

Ať už zůstane bývalá lékárna U Anděla strážce v majetku města, nebo tento dům někdo koupí, rekonstrukci se nevyhne.

„V současné době evidujeme tři zájemce o koupi objektu,“ zmínil Miloslav Dohnal.

Důležité "obsluha" pro Měšťák

Zatímco někteří zastupitelé jsou přesvědčeni, že by se město mělo ostudy náměstí zbavit, jiní si myslí opak.

„V současné době probíhá aktualizace technické dokumentace a budova je na prodej. Podle mě by bylo lepší se jí zbavit - pokud se podaří najít seriózního zájemce a zrekonstruuje se k rozumným účelům. Oprava by totiž stála desítky milionů korun,“ soudí radní Petr Vrána (ANO).

Opačného mínění je zastupitel Libor Slováček (Za prosperitu Přerova).

„Budova je v dezolátním stavu a je to jedna z ostud Masarykova náměstí. Městský dům nemá adekvátní zázemí, takže by se nabízelo, aby byl objekt využit pro tyto účely,“ řekl.

Stejně to vnímá i Ludmila Tomaníková.

„Charakter budovy by vyvolal řadu komplikací, protože je zde únikový prostor z Městského domu, ale i přístup ke kancelářím či zásobování pro měšťák. Mělo by to tedy zůstat městu. Budova sice není historicky cenná, ale jako obslužný prostor pro Městský dům je důležitá,“ konstatovala.