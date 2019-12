Marek Dostál podle rozsudku soudu zneužil svého postavení zaměstnavatele a ženu, která v jeho firmě pracovala jako servírka, ve dvou případech přiměl k orálnímu styku. Politik se ale celou dobu brání tím, že nic nespáchal a žena si vše vymyslela, aby zakryla své finanční machinace.

Kvůli aféře už bývalý radní ukončil členství v ODS.

„Nechci, aby strana mým případem nějak trpěla. Jsem ale podepsán pod jednou osmnáctinou koaliční dohody, takže neplánuji, že bych tento podpis vyškrtl. Chci splnit cíle koaliční dohody. Není to ale jediný důvod - cítím obrovskou podporu občanů, kteří mi dali důvěru, abych pokračoval v práci,“ vyjádřil se. Dostál hodlá podle svých slov podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Zastupitelé ho v debatě na jednání vyzvali, aby splnil svůj slib z loňského roku, kdy prohlásil, že v případě pravomocného odsouzení odstoupí.

„Bylo by férové, aby to, co slíbil, dodržel,“ konstatoval zastupitel Libor Slováček (Za prosperitu). Podobného mínění je i Helena Netopilová (SpPP).

„Pokud má mít zastupitelstvo kredit, je přece nepřípustné, aby pravomocně odsouzený člověk pro trestné jednání násilného charakteru pracoval v orgánech města. Je to výsměch obecným hodnotám a tomu, v co člověk ještě věří. Divím se, že tu věc většinově přijímáme jako by se nic nestalo,“ řekla. O dalším politickém působení Marka Dostála budou tento týden jednat přerovští radní.