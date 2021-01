„Máme v rodině lékařku, takže jsme se moc nerozmýšleli. S registrací nám pomáhal zeť, jinak bychom to asi nezvládli,“ směje se Dagmar Čierná, která už se těší, až se život vrátí zpět do běžných kolejí.

„Nějak jsme ten rok přečkali. Děti nám nosily jídlo a do obchodu jsem si zašla. Nemoc se nám naštěstí vyhnula,“ líčí třiaosmdesátiletá žena.

Kontakt s příbuznými prý neztratila. „Mám deset vnuků a jeden z nich tu nemoc prodělal. Na Vánoce jsme se už ale s rodinou sešli,“ dodává.

Když jí zdravotní sestra aplikuje vakcínu proti nemoci covid-19, nešetří slovy chvály.

„Sestřičky mají tak náročnou práci, že si to nikdo z nás ani nedokáže představit,“ oceňuje.

Po očkování se cítí dobře a na nic si nestěžuje.

„Ještě ale musíme chvilku počkat v čekárně, kdyby se nám náhodou udělalo zle. Žádné potíže ale nemám,“ popisuje.

Žijeme zdravě, hlavně žádná chemie

Její manžel Vladimír, kterému je šestaosmdesát, nedá dopustit na bylinkové čaje.

„Bylinky nás drží při životě. Když nás bolí v krku, vykloktáme si šalvěj. Na různé neduhy pomáhá i řepík nebo vlaštovičník. Důležité je žít zdravě, hlavně žádná chemie. Nepijeme alkohol, nekouříme, ani kávu si nedáme,“ prozrazuje recept na dlouhověkost.

Obavy z neznámého viru podle svých slov neměl.

„Trpím srdeční arytmií a beru na to léky. Během té doby jsem ale neměl žádné potíže, ani psychického rázu. Jsem vyučený kovář a mám kovárnu, takže je i v důchodě co dělat. Hodně práce je také na zahradě. Jsme s manželkou celý život aktivní, takže se to snáší lépe,“ říká Vladimír Čierný, který pochází ze Slovenska a na Přerovsko se přiženil.

Během dvou dní osmdesát seniorů

Zdravotníci v přerovské nemocnici stihnou během dvou dní naočkovat osm desítek seniorů nad osmdesát let.

„Kvůli registraci jsme obdrželi hodně dotazů, protože někteří lidé nepochopili systém a nevěděli, jak na to. Všichni, co dorazili, jsou ale vděční za to, že mohou vakcínu dostat,“ shrnuje zdravotní sestra Marie Hyánková.

Většina seniorů, kteří se přišli nechat naočkovat, je z Přerovska a Hranicka. Občas ale dorazí i ze vzdálenějších míst - ze Starého Města nebo Kroměřížska.

„V úterý jsme vakcínu aplikovali 54 lidem, mezi nimi byli i někteří zdravotníci. Dnes jich je v plánu 60. Za čtvrt hodiny stihneme naočkovat dva, takže za hodinu je to osm. Včera byla v provozu jedna ambulance, ale teď už jedeme na dvě, takže se tu lidé zbytečně nekupí a jde to rychle,“ uzavírá lékařka Eva Pluháčková.