Bratři David a Jan Kaňákovi využili popularity rychlého občerstvení a otevřeli si v centru Ostravy bistro Mama’s burger. Významným mezníkem se pro ně stal rok 2017, kdy jejich podnik navštívil Zdeněk Pohlreich se svou show Ano, šéfe!. Ten byl s jídlem tak spokojený, že Kaňákovým udělil rovnou tři hvězdy.

V roce 2023 spojil uznávaný šéfkuchař s Kaňákovými síly i po stránce byznysu. Přijal nabídku a stal se společníkem populárního podniku.

Od letošního roku najdete pobočku Mama’s burger také v Olomouci. Koncept sem přinesl podnikatel Daniel Nevrkla z Přerova. Jako místo pro bistro zvolil bývalou čerpací stanici Shell ve Velkomoravské ulici.

„Dan za námi docela často jezdil do Ostravy. Chutnalo mu, a tak se zeptal, jestli by si mohl franšízu vzít sem do Olomouce. A tak je to tady. Když jsem tu benzinku viděl poprvé, moc jsem tomu nevěřil a říkal jsem si: Tady že má být Mama’s? Dokázal to tu ale proměnit a nyní to tu vypadá skvěle,“ řekl David Kaňák na pondělním slavnostním otevření.

Na grand openingu nechyběl ani obávaný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který se stal kmotrem pobočky. „Musím se hluboce poklonit před Danem. Z nepoužívané benzínové pumpy udělal fungující byznys. Je za tím obrovský kus práce jeho celého týmu,“ pochválil olomouckou pobočku.