Přerov – S rozpačitými pocity odcházeli ve středu vpodvečer ze sálu přerovského klubu Teplo lidé, kteří se přišli seznámit s projektem Hanácké ZEVO.

„Malá" varianta spalovny zbytkového odpadu pro města Olomouc, Přerov a Prostějov přítomné příliš nenadchla.

Stěžovali si, že jim debata nedala odpovědi na konkrétní otázky – třeba, jaký přínos by zařízení mělo pro domácnosti v Přerově.

Studie proveditelnosti, již nechal zpracovat kraj, ukázala už dříve na Přerov jako na jedno z nejvhodnějších míst pro zařízení, ve kterém by se spaloval zbytkový odpad z celého Olomouckého kraje.

Tato „továrna" by zpracovala až 250 tisíc tun odpadu a zároveň přinesla do přerovských domácností teplo i elektřinu.

Zástupci vedení přerovské radnice a technických služeb teď ale přišli s novou variantou postavit zařízení s menší kapacitou, tedy na 100 tisíc tun. Jednalo by se o jednolinkové zařízení, jež by pracovalo celoročně.

Záměr přijel do Přerova obhajovat expert na tuto problematiku Jaroslav Hyžík.

„Zařízení na energetické využívání komunálního odpadu bude vybaveno vyspělými systémy čištění spalin," řekl s tím, že podobně moderní zařízení ve Švýcarsku spíše šetří životní prostředí.

Nové zařízení by mělo stát v areálu přerovské teplárny Dalkia a náklady na jeho pořízení se odhadují zhruba na dvě miliardy korun.

V majetku komunálu, jako v Rakousku

Obyvatele Přerova, kteří se debaty zúčastnili, ale argumenty zastánců spalovny nepřesvědčily.

„Už dnes je možné prokázat, že vytřídíme tolik odpadu, že do spalovny nebude mít co dávat. Co za těch pětadvacet let budeme spalovat?," ptal se jeden z přítomných a narážel tak na situaci v sousedních zemích, kde mají problémy s využitím kapacity spaloven.

„Všechno se dá recyklovat. Spalovnu považuji za nesmyslnou záležitost, protože vrážet dvě miliardy do vybudování něčeho, kde nebude krmivo, je bezpředmětné," řekl jiný z občanů Adin Vyhlídka.

Jeden z dotazů se týkal i toho, kdo bude investorem stavby.

„Můj názor je, že by toto zařízení mělo být v majetku komunálu a obcí, tak jako je to v Rakousku, Švýcarsku či Německu," myslí si jednatel Technických služeb města Přerova Václav Zatloukal.

Dopravní zatížení? Vyřeší to EIA

Jestli zařízení pro energetické využití odpadu v Přerově skutečně bude, o tom rozhodnou lidé v referendu. Právě touto otázkou se mají na svém nejbližším zasedání zabývat přerovští zastupitelé.

Přítomné zajímal i dopad spalovny na životní prostředí, a to především v souvislosti s dopravou.

„O kolik se zvýší emise a jak to bude s prašností?," ptal se třeba starší muž.

Přerované se totiž obávají toho, že se zvýší dopravní zatížení.

„To by měla řešit EIA, tedy studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Nečistý výkon teplárny ale nahradí čistý výkon spalovny," komentoval to Jaroslav Hyžík.

Mají spalovny v Německu co pálit?

Na fakt, že se v rámci Evropské unie od spaloven upouští, upozorňovala zastupitelka Helena Netopilová (SpP).

„Napřed by se mělo zkoumat, jak co nejvíce vytřídit, a v Přerově to zdaleka není maximum možného, a potom by se mělo přemýšlet, co se zbytkem odpadu. Pokud se bude důkladně třídit, nebude co pálit," soudí.

Odborník na spalovny Jaroslav Hyžík ale na její slova reagoval tak, že se jedná o „neférový mýtus" a „pokleslou úvahu".

„Ty informace jsem si nevycucala z prstu. Mají spalovny v Německu co pálit?," ptala se ho Helena Netopilová.

Přerov vytřídí 17 procent. Na Západě 60

Podle Ivo Kropáčka z Hnutí Duha má Přerov v třídění odpadu rezervy.

„Přerov je schopen vytřídit a recyklovat 17 procent odpadu, v České republice je to asi 30 procent a na západě třídí kolem 60 procent," zmínil.

Přítomné v sále zajímalo i to, zda bude mít spalovna pozitivní dopad na výši ceny tepla a jestli se sníží například poplatek občanů za komunální odpad. Na tyto otázky ale nedostali jednoznačnou odpověď.