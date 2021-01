Okolí přerovských lagun, vycházka do Žebračky nebo návštěva parku Michalov. Takové jsou nejčastější výlety rodičů s malými dětmi, kteří chtějí vyrazit v Přerově do přírody. Ještě donedávna nedotčená Malá laguna se ale v posledních týdnech změnila ve smetiště plné odpadků. Častěji vyvážejí odpad také pracovníci technických služeb.

Malá laguna, kam chodí na vycházky rodiče s malými dětmi, je v poslední době plná odpadků. | Foto: Dagmar Rozkošná

„Chodím s dcerami do okolí lagun poměrně často, ale to, co je tam vidět v poslední době, je opravdu smutné. Všude se válí odpadky, plastové láhve, plechovky od piva nebo sklo. V Přerově mnoho hezkých míst nenajdeme. A to málo, co tu je, ještě devastují naprosto lhostejní a nezodpovědní lidé,“ pozastavuje se nad nepořádkem Martin Novotný z Přerova.