„Přicházejí k nám lidé s žádankou od lékařů fakultních nemocnic. Tito pacienti tak nemusí do fakultní nemocnice jet znovu čistě kvůli vyšetření na rezonanci, ale diagnostická vyšetření absolvují v místě, které je blíže jejich bydlišti anebo využijí našich kratších čekacích lhůt. Dříve jezdili přímo do fakultních nemocnic, nyní od nás odchází již vyšetřeni a obrazovou dokumentaci posíláme přímo na daná pracoviště,“ informovala vedoucí radiologická laborantka Milena Matelová.

Od svého vzniku ošetřilo pracoviště magnetické rezonance v přerovské nemocnici více než 6 300 pacientů.

„Za první pololetí letošního roku jsme vyšetřili 1 508 pacientů, z toho 77 dětí do 18 let. Nejčastěji vyšetřujeme pacienty s neurologickými potížemi, a to pro bolesti páteře nebo hlavy, celkem jich bylo přes 1 100. Další častou indikací jsou bolesti kloubů, nejčastěji kolen nebo ramen, takových pacientů jsme ošetřili 260. A přes 80 osob podstoupilo vyšetření břišních nebo pánevních orgánů,“ uvedla Milena Matelová.

Pracoviště kvůli vytíženosti prodloužilo také svou provozní dobu, kterou přivítali především pracující pacienti. „Nyní máme letní provoz, ale s novým školním rokem opět nabídneme odpolední objednávky,“ doplnila Milena Matelová.

Délka vyšetření na magnetické rezonanci závisí podle vyšetřované oblasti, vždy však záleží na rozsahu případného onemocnění a velmi důležitá je i spolupráce pacienta. Dvacet minut například trvá vyšetření páteře, půl hodiny vyšetření mozku, kolene, kotníku či ruky a více než hodinu vyšetření jater či břicha, tu mírně prodlužuje nitrožilní podání kontrastní látky. (nek)