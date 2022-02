Na co se mohou přerovští diváci v programu těšit?

Půjde o celovečerní standupové představení, ve kterém si uděláme srandu z té naší domýšlivé civilizace. Koukneme se, proč na téhle planetě vedle sebe musí žít tak rozdílné bytosti jako muži a ženy, zajdeme si na nákup, koukneme se, co si o nás myslí příroda, podíváme se, jak vypadá taková internetová diskuse, kde každý rozumí všemu, poslechneme si, co si o nás myslí mimozemšťané - a nakonec se dozvíme, proč tohle všechno nakonec přežijí jen slepice.

Vystupoval jste už někdy v Přerově? Jaký dojem na vás udělalo zdejší publikum?

Ano, hrál jsem tu už několik jiných představení a bylo to tu vždy fajn. Párkrát jsme tu i přespali a pamatuji si i zábavnou noc v jednom místním nonstopu.

Na čem v současné době pracujete? Co vás nejvíce zaměstnává?

Teď hlavně příprava nové knížky pro děti Bláznivá škola, která vyjde na jaře. Budou to příběhy z jedné Šílené školy, například o šprtovi, co vyškrtal všechny učebnice, až v nich nezbylo ani jedno písmenko, o babičce propadlici či o řediteli, co se všeho bojí a má přezdívku Sraba Sralbotka.

Mladí Přerované skládají trailery pro Hollywood. Jeden pověsil vědu na hřebík

Na co se nejvíce těšíte?

Na všechno. Teď třeba na každé představení. Po všech těch pauzách se člověk těší o to víc. Takže i v Přerově si to, doufám, pořádně užijeme.

Co prozradíte o svém soukromí, které si jinak bedlivě střežíte?

Teď jsme si vzpomněl, že Přerov bylo první město, do kterého se mnou jela moje přítelkyně, když jsme spolu začali chodit v roce 2015. Jela se podívat na mé představení mimo Prahu, a jak to chodí na takovém divadelním zájezdu. A večer jsme pak právě spolu byli v tom nonstopu vedle penzionu, kde jsme bydleli.

Je herectví vaše vysněné povolání?

Je. Já to chtěl dělat odmala, hrát, psát a bavit lidi.

Máte nějaký recept na štěstí?

Nemám. Já nemám recepty na nic. Já chci jen pobavit a udělat dobrou náladu. To, myslím, stačí.