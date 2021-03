Kromě vtipů a perokreseb, na nichž zachycuje krásy starého Přerova, vydal autor nedávno v pořadí dvanáctou básnickou sbírku. Má symbolický název Mezidobí.

Absurdita některých vládních opatření, časté střídání nálad ve společnosti, doba, kdy na politickém kolbišti vítězí „flákanec,“- to je pro kreslíře, jak říká Lubomír Dostál doslova „zlatý věk“.

„Mou inspirací je chaos, který mě přímo nabíjí. Čím větší zmatek, tím lépe se tvoří. Každý den se probudím, pustím si zprávy a hned je na světě nový vtip. Stačí jen vzít výkres, dát si do sluchátek hudbu a můžu začít kreslit,“ líčí.

Podle něj koronavirová doba prověřuje lidské charaktery a obnažuje i to, co bychom nechtěli. „Vše více vyplývá na povrch, mezilidské vztahy, i to, jak se k sobě lidé chovají. Hodně mi to otevírá oči a člověk je někdy doslova vykulený, co všechno jsou si k sobě lidé schopni dovolit,“ dodává.

Postřehy z éry, poznamenané pandemií, zachycuje i jeho v pořadí dvanáctá básnická sbírka s názvem Mezidobí, kterou vydal koncem loňského roku a podpořil ji i Olomoucký kraj. Je v ní asi padesát básní, ale i kratších postřehů a glos.

„Už loni v březnu, když udeřila první vlna pandemie, jsem si kladl otázku, proč se to děje. Je to varování shora? Vztyčený prst? Bylo mi jasné, že se v našich životech všechno mění, a tak jsem si řekl, že se pokusím toto téma zachytit. Mé tehdejší pocity vystihuje i jeden z mých postřehů ve sbírce: Na zdi chybí hodiny, odnesl je čas,“ vysvětluje.

Lubomír Dostál v době, kdy to ještě bylo možné, jezdil za dětmi do základních a mateřských škol a učil je kreslit. I když situaci všech umělců, a tedy i práce kreslíře, výrazně zkomplikovala koronavirová opatření, přesto dál ve výuce kreslení pokračuje alespoň on-line. A v dnešní době dostává jeho práce nový rozměr. Snaží se totiž vykouzlit úsměv na tvářích dětí v nejhůře zasažených oblastech v Čechách.

„Našel jsem si adresy a rozeslal e-maily do školek v Chebu, Sokolovu nebo Táboře. Učím děti kreslit on-line, a i když jsem tam nikdy nebyl, mám od maminek předškoláků skvělé ohlasy. Jsou teď s dětmi pořád doma a díky kreslení se alespoň trochu zabaví. I učitelky z mateřských škol mi psaly, že je to pro ně živá voda,“ popisuje.

Nejsledovanější je podle něj pořad Kreslení pro děti z mateřských škol od čtyř let, který má propojit techniku s kreslením. Příznivé ohlasy má i jeho snaha zpopularizovat práci záchranářů a nenásilnou formou se zaměřit na prevenci proti úrazům.

„Zpovídám záchranáře, který vypráví o prevenci proti úrazům a různým nástrahám, jež na děti číhají. Kreslíme sanitku, pana doktora a děti se dozví také cenné rady, jak se chovat třeba při popálení, úrazech na kole, nebo jak používat chrániče a helmu. „Těším se i na další projekty, které pro děti plánuji po uvolnění opatření,“ uzavírá.