„Ceny energií vzrostly o třicet až padesát procent, takže jsme v souvislosti s rostoucími provozními náklady nuceni vstupné zvýšit,“ řekl manažer a vedoucí loutkového divadla Sokola Přerovský Kašpárek Jakub Navařík a dodal, že všichni členové souboru hrají pro děti zdarma a bez nároku na honorář.

„Loutkové divadlo Sokola funguje jako dobrovolnická organizace a to, co diváci v sále nevidí, je asi dvacítka lidí, která pohádku pro děti připravuje a zajišťuje. Vstupné, které vybíráme, ale slouží čistě na pokrytí nákladů na provoz,“ popsal. Město na činnost loutkového divadla každoročně přispívá částkou od 150 do 180 tisíc.

Přerovský Kašpárek představí v neděli 15. ledna novou pohádku O dvanácti měsíčkách, která bude k vidění až do 5. února. Po ní se mohou děti od 12. února těšit na Červenou karkulku.

„V březnu chystáme jednu dramaturgickou změnu. Původně plánovanou pohádku Ferda Mravenec budeme zařazovat až na podzim, protože jsme byli požádáni o zapůjčení našich loutek na výstavu v Praze. Loutky z našeho divadla jsou hodně unikátní v tom, že věrně kopírují Sekorovy kresby. Byli jsme osloveni s tím, že neexistuje žádná sada loutek, která by měla tuto kvalitu a grafické zpracování,“ vysvětlil Jakub Navařík.

Podle něj v posledních měsících zájem o loutkové divadlo v Přerově výrazně vzrostl.

„Byli jsme překvapeni tím, jak obrovský tento zájem je. Obávali jsme se, že během covidové doby přestanou děti do divadla chodit, ale opak je pravdou. V sezoně, která začala loni na podzim, se těšíme návštěvnosti, jakou jsme neměli spoustu let,“ zhodnotil Jakub Navařík.

Jeho slova potvrzuje i principálka loutkového divadla Přerovský Kašpárek Marie Veřmiřovská.

„Děkujeme publiku za přízeň a omlouváme se za některé nedostatky. Potýkáme se hlavně s tím, že kapacita našeho divadélka velkému zájmu obecenstva nestačí. Často nemůžeme všechny zájemce do našeho sálu pro naplněnost a z bezpečnostních důvodů pustit a musíme je odkázat na další představení,“ poznamenala.