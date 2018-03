Lom ve Veselíčku obsadili těžaři, brzy začnou odstřely

Bezmoc, nejistota, strach. I tak se dají bez nadsázky popsat pocity obyvatel Veselíčka na Přerovsku. Po dvaceti letech se totiž do zdejšího lomu opět „nastěhovala“ technika.

Do lomu ve Veselíčku se nastěhovala technika. Firma Skanska chce odtud vytěžit 100 tisíc tun kameneFoto: Deník/Zuzana Krybusová

Firma Skanska zde plánuje do konce roku vytěžit 100 tisíc tun kamene pro stavbu dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem.

První odstřel je naplánovaný na čtvrtek 15. března.



Podle slov starosty Veselíčka Tomáše Šuláka vjela technika do lomu minulý týden, a to i přes to, že nebylo upraveno značení.

„Vjeli sem v pondělí 5. a v úterý 6. března, kdy ještě nebyly instalovány příslušné dopravní značky omezující průjezd vozidel s hmotností vyšší než 5 tun. Značka zakazující průjezd nad pět tun tam sice umístěna byla, ale stroje, které se do lomu „nastěhovaly“ povolenou hmotnost překračují,“ informoval. Podle jeho slov se značky objevily až ve středu, a to poté, co v úterý zavolal na místo policii.

Starosta: Jde nám o princip

Proti opatření, které magistrát města Přerova vydal se obec odvolala formou stížnosti nejprve na město, poté na krajský úřad, který stížnost zamítl.

„V současné době je vše u soudu, my jsme toto opatření napadli s tím, že ho vydal Přerov na území Lazník, které patří ORP Přerov, Veselíčko už spadá pod Lipník nad Bečvou. K jednání jsme přitom vůbec nebyli přizváni,“ konstatoval veselíčský starosta s tím, že v těchto dnech podají další žalobu.



„Je jasné, že dálnice je potřeba. My stavbu nechceme nijak komplikovat, jde nám ale o princip. V současné době čekáme na rozhodnutí soudu, které doposud nebylo vydáno. O krocích, které jsme podnikli jsme vždy informovali dotčené subjekty – Skansku i Kamenolomy České republiky. Veškeré postupy máme zveřejněny na internetových stránkách,“ krčil rameny Tomáš Šulák.

Maximálně 100 tisíc tun

Firma Skanska se však proti tvrzení, že by s obcí nekomunikovala, ohradila.

„Se starostou Veselíčka komunikujeme, a to nejenom v rámci našich zákonných povinností, ale také jsme měli nějaká neformální setkání,“ informoval mluvčí společnosti Skanska Ondřej Svatoň.



V lomu je tak i v těchto dnech k vidění technika společnosti.

„V tuto chvíli budeme ve veselíčském lomu těžit kámen, a to na základě kupní smlouvy s provozovatelem, kterým jsou Kamenolomy České republiky. S nimi máme uzavřenou kupní smlouvu na dodávku kameniva, a zároveň pro ně budeme materiál těžit,“ doplnil mluvčí.



Smlouvu Skanska s Kamenolomy České republiky uzavřela do konce tohoto roku.

„Maximální množství vytěženého kamene je 100 tisíc tun. My nepředpokládáme, že využijeme celé maximální množství,“ konstatoval Ondřej Svatoň.

Místní se bojí o vodu

Obyvatelé mají strach, protože nikdo neví, co se může stát. Odstřely se nejvíce dotknou lidí, kteří bydlí v chatové oblasti, která s lomem těsně sousedí.

V této lokalitě není vodovod, každý dům tak má svoji studnu, odstřely je ale mohou o spodní vodu připravit.



„Spokojená nejsem. Záleží na tom, jak to bude s vodou. Před dvaceti lety, když se tu odstřelovalo, jsem vodu ve studni měla, jak to bude teď, netuším. V červnu jsem podepisovala petici proti těžbě,“ krčila rameny Dana Zapletalová, která bydlí v chatové oblasti v těsné blízkosti s lomem.



Zklamání z obnovy těžby neskrývají ani manželé Ministrovi.

„Bojíme se o vodu. Není tady vodovod, každý máme studnu. V létě se bude prášit. Slyšeli jsme, že při odstřelu hodně létají kameny, přitom je všude napsáno, že je lom již vytěžený. Nechápeme, jak se v obytné zóně může odstřelovat. Je to bezohlednost vůči obyvatelům, to nám vadí. Dům jsme se rozhodli postavit v této lokalitě po zjištění, že je vše vytěženo,“ uzavřela Danuše Ministrová.