HRDINOVÉ Z PRVNÍ LINIE/ Klinická logopedka z Přerova Vilma Mikešová pomáhá pacientům po cévních mozkových příhodách, ale i po jiném poškození mozku vrátit se zpět do normálního života. Trpělivou a několik měsíců trvající terapií. Ani v dnešní složité době, kdy je hlavním tématem debat nákaza novým typem koronaviru, kontakt s pacienty neztratila. Klinickým logopedům totiž v dnešní době pomáhá on-line terapie.

Klinická logopedka z Přerova Vilma MIkešová | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Co je pro pacienta, který přijde po mrtvičce o schopnost mluvit, nejtěžší? A jak dlouhá je cesta k uzdravení? „Když člověk prodělá cévní mozkovou příhodu, je to pro něj traumatizující z mnoha důvodů, protože může dojít k poškození motorických, řečových a paměťových funkcí. Všichni pacienti ale zpětně udávají, že pro ně byla mnohem trýznivější ztráta schopnosti komunikovat a zpřetrhání sociálních vazeb než poškození motoriky. Často říkají, že by raději obětovali hybnost jedné končetiny, než aby ztratili řeč,“ popisuje.