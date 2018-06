Lodě v Přerově? Kraj zvažuje prodloužení Baťova kanálu

Je to další smělá vize, která může Přerov zatraktivnit pro turisty. Jenže má nejen své zastánce, ale i odpůrce.

Kraj zvažuje prodloužení Baťova kanálu až do Přerova a Olomouce a nechal kvůli tomu dokonce zpracovat studii, která má posoudit, nakolik je záměr reálný. Studie přijde na zhruba 400 tisíc korun.

Trasa historické vodní cesty Baťův kanál, která právě letos slaví osmdesát let od první plavby, se má prodloužit díky jižnímu napojení do Hodonína a severnímu do Kroměříže.

A právě odsud by se mohla plavidla později dostat až do Olomouckého kraje.

„Zadali jsme studii, která zjistí, zda je záměr na prodloužení Baťova kanálu vůbec reálný. Hotová by měla být v průběhu prázdnin,“ informoval náměstek olomouckého hejtmana Pavel Šoltys. Myšlence se podle něj kraj nebrání, ale ne za každou cenu.

„Určitě by to přispělo ke zvýšení cestovního ruchu a přilákalo nové turisty. Pokud by ale projekt znamenal výrazný zásah do krajiny například na Tovačovsku, budeme zvažovat pro a proti,“ dodal.

K propojení do Olomouce by posloužil kromě řeky Moravy Mlýnský náhon, jenž vede proti proudu od Kojetína přes Lobodice, Tovačovská jezera, Dub nad Moravou až za Bolelouc. Do Přerova by plavidla odbočovala u Tovačova.

Ve hře jsou podle studie dvě varianty. První předpokládá napojení na budoucí průplav Dunaj - Odra - Labe, druhá se obejde bez něj.

Plavba ve městech

O záměru už jednalo i Povodí Moravy.

„V případě, že se vyřeší střety s ochránci přírody a podpoří ho i obce, je vhodné, aby se začal přenášet do územního plánování,“ shrnul mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle něj je ale projekt vázán na další akce, týkající se prodloužení Baťova kanálu - například výstavbu plavební komory v Bělově.

„Vyjádřili jsme se už v minulosti ke splavnění řeky Moravy a asi by nebylo od věci vyzkoušet si poptávku plavby i ve městech. V Olomouci už lokální plavba probíhá a něco podobného bychom mohli uskutečnit i v Přerově,“ podotkl.

Zatímco přerovští radní jsou myšlenkou prodloužení Baťova kanálu nadšeni, tovačovský starosta neskrývá skepsi.

"Považuji tuto myšlenku za science fiction, a to z mnoha důvodů. Předpokládá totiž, že se kanál propojí s Tovačovskými jezery, která slouží i jako zásobárna pitné vody. Propojit s Mlýnským náhonem možná ano, ale co se týče řeky Moravy, jsem skeptický. Podpůrné stanovisko jsme tedy k záměru nedali,“ shrnul tovačovský starosta Leon Bouchal.

Atraktivnější Přerov

Přerovu se naopak myšlenka líbí.

„Kdyby se Bečva splavnila pro rekreační plavidla až po chemičku, je pravděpodobné, že by byla trasa využívaná stejně jako Baťův kanál. Ten je stále plný turistů. Díky plavidlům by se určitě zvýšila i atraktivita Přerova,“ je přesvědčen náměstek přerovského primátora Pavel Košutek.

Podle studie je výhodou napojení Přerova řekou Bečvou na prodloužený Baťův kanál od soutoku s řekou Moravou kratší časový horizont realizace. Nevýhodou je ale nutnost výstavby tří plavebních objektů.