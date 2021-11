Malebná hanácká vesnice Lobodice, která leží na jihu kraje mezi Přerovem a Prostějovem, je v mnoha ohledech výjimečná. Obec patří vůbec k nejstarším na Moravě a první zmínka o ní pochází už z roku 1131. V těsné blízkosti protéká řeka Morava přírodní rezervací Zástudánčí a Lobodice se mohou pyšnit také typickým hanáckým žudrem - domem s dochovanými klenbami ze 17. století. Unikátem je i významná technická stavba - budova elektrárny s původní částí fasády a nápisem. Je současnost stejně pestrá jako minulost obce?

Lobodice | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Kdybyste chtěl zavést nahodilého turistu na prohlídku obce, co byste mu ukázal?

Naší nejvýznamnější a jedinou chráněnou kulturní památkou je hanácký žudr ze 17. století, který se nachází na návsi. Žudry na Hané byly nejčastěji budovány jako otevřené místnosti s klenbou a širokými okenními oblouky. Přízemí sloužilo jako předsíň a vchod do domu, v patře pak bývala sýpka nebo komora.

Starosta Lobodic Petr HlavinkaZdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováVzácnou stavbou je i kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a za zmínku stojí také socha sv. Jana Nepomuckého, boží muka a kamenné kříže. Jednou z nejvýznamnějších technických staveb je pak budova elektrárny. Dochovala se původní část fasády s nápisem „Elektrárna města Kojetína“ včetně arcibiskupského znaku s letopočtem 1704, což je pravděpodobně rok, kdy byl postaven původní mlýn. Po jeho vyhoření v roce 1905 zde vznikla elektrárna. V malé vodní elektrárně je stále osazena Kaplanova turbína. Zajímavostí je, že elektrárna byla vybudována městem Kojetín a počátkem 20. století dodávala proud do Kojetína kabelem vedeným podél Mlýnského náhonu.

Oko návštěvníka na první pohled upoutá také budova základní školy a obecního úřadu s typickou věžičkou. Turistu bych poslal i na katastr sousední obce Uhřičice k sifonu, což je unikátní vodní dílo a technická památka, která je křižovatkou dvou řek. Mohl by také vyrazit na druhou stranu k Tovačovu a jezerům, kde se daří sportovnímu rybolovu.