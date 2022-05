Do jakých projektů jste v minulých letech nejvíce investovali? Zásadní investicí pro nás byla rekonstrukce obecního úřadu, na niž se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, a to ve výši 2 miliony 127 tisíc korun. V roce 2019 jsme hasičům spravili dvě stříkačky a zároveň vyměnili svítidla v celé obci za úsporné. Ve stejném roce jsme zbudovali i cestu kolem pálenice. Rozběhla se i první etapa rekonstrukce kulturního domu, kde jsme dělali vnitřní opravy, elektroinstalaci, omítky a v novotě jsou i i některé podlahy. Protože máme lesy, snažíme se investovat i do technického vybavení - nakoupili jsme tříkolku pro našeho zaměstnance, traktor, mulčovač a vlečku, abychom byli soběstační. Myslím si, že tyto věci by měla mít každá obec k dispozici pro případ, že by je občané potřebovali. Získali jsme rovněž dotaci ze Státního fondu životního prostředí na nákup kontejnerů, takže jsme pořídili asi dvacet kontejnerů na tříděný odpad, k tomu dva na biomasu a štěpkovač. V roce 2021 jsme našim dobrovolným hasičům koupili nové hasičské auto. Loni se nám podařilo postavit nové dětské hřiště Na Zábraní.

Jaké investice plánujete?

Požádali jsme o dotaci na druhou etapu rekonstrukce kulturního domu, kde se zaměříme na opravu střechy a stropu. Další plánovanou akcí by byla nová cesta k zemědělskému družstvu, chystáme druhou etapu, protože úsek od pálenice už je hotový.

Kolik obyvatel v obci žije a daří se do Lipové nalákat mladé rodiny?

Ke 31. prosinci roku 2021 jsme měli necelých 290 obyvatel. Mladým rodinám s dětmi se snažíme vytvořit podmínky a loni v prosinci jsme začali zasíťováním pozemků. Máme naplánovanou výstavbu pěti rodinných domů, zatím jsou v obci dva. Na druhé straně cesty jsou ale zahrady, které jsou potenciálními stavebními místy. Prostor je zde minimálně pro tři domy.

Rodinnou pálenici v Lipové vede už čtvrtá generace rodu

Kdybyste chtěl pozvat do vaší obce turistu, kam byste ho zavedl?

Samozřejmě, že nejvyhlášenější je v naší obci pálenice s dlouholetou tradicí. Návštěvníci si ale mohou v Lipové prohlédnout také místní kapličku, nebo se po cestě zastavit třeba v kostele v Dřevohosticích, kde byly nedávno obnoveny zvony. Zejména v létě je u nás velmi krásně, protože je tu sad s ovečkami, u kterého se turisté často zastavují. Dříve zde byla lipovská retenční nádrž, ale už je asi osm let prázdná a rádi bychom ji spravili. Nejprve se ale musíme domluvit s občany a vlastníky půdy.

Vede do Lipové cyklostezka?

Projekt cyklostezky jsme v minulých letech odmítli - byla totiž naprojektovaná podél cesty a navíc z betonu. My jsme přitom chtěli, aby vedla humny. Z Přerova do Lipové je to asi dvanáct kilometrů, z Lipníku pak šestnáct.

Můžete přiblížit zajímavosti o historii obce?

První písemná zmínka o existenci osady pochází z roku 1368. V letech 1447 až 80 už byla součástí dřevohostického panství. Někdy před rokem 1500 se Lipová dostala do rukou dřevohostických Žerotínů a příslušenstvím Dřevohostic zůstala až do roku 1635. Téhož roku kníže Václav Eusebius z Lobkovic odprodal některé části panství, a to včetně Lipové, Janovi z Rottalu k Bystřici pod Hostýnem. Od té doby byla Lipová součástí bystřického panství. V obci nejsou významnější historické památky, nachází se zde pouze kaple sv. Cyrila a Metoděje, vybudovaná patrně v 19. století. V minulosti byly na potoce Bystřici dva mlýny - Na Hrázi a Dolní. V části „Súhrady“ také stávaly kolem kamenného kříže čtyři prastaré lípy.