Videozáznam zachycuje muže ležícího na zemi a nad ním stojí dva strážníci. Muž se neohrabaně ožene nohou po jednom ze strážníků, ten reaguje kopancem a jeho kolega současně muži silným šlápnutím přitiskne hlavu stranou do země, kde ji dlouhé sekundy drží těžkou služební obuví.

Kopance ze strany strážníků doprovázeji vulgarity nejhrubšího zrna a ponižování ležícího muže: „Ty kun**, nezkoušej to na nás. Ty zm*** co si myslíš?“

VIDEO incidentu zveřejněné na Instagramu

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený CZECH.POLICIE?? (@czech.policie)

CZECH.POLICIE?? on Instagram: "@czech.policie •Pokud máte videa z policie posílejte do DM?"

Agresivní chování obou strážníků už prošetřují přerovští policisté.

„Zjišťujeme okolnosti události, probíhají úkony se svědky a na základě získaných podkladů budeme rozhodovat o dalším postupu. Právní kvalifikace dosud nebyla stanovena,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nadřízený obou mužů, vrchní strážník Městské policie v Lipníku nad Bečvou Pavel Maloch, už okolnosti zákroku šetří.

Autobus brzdil, aby nesrazil mladíka. Seniorka spadla ze sedadla a zranila se

„Vyvodíme z toho důsledky, protože takto se rozhodně chovat neměli. Jeden ze strážníků u nás pracuje rok, druhý pět let. Mrzí nás, že selhání dvou jedinců, vrhá špatné světlo na celou Městskou policii v Lipníku nad Bečvou,“ zhodnotil.

Agresivita ze strany opilců je pro strážníky bohužel denním chlebem

Incident, který ukončil surový zákrok strážců zákona, se odehrál u takzvaného „krmítka“ pod nadjezdem, kam vyjíždějí hlídky k opilcům poměrně často.

„Agresivita ze strany opilců je pro strážníky bohužel denním chlebem a v poslední době se setkáváme s případy, kdy na ně někdo verbálně zaútočí. Nadávky tedy většinou schytají oni. Jedná se často o opilce se třemi, čtyřmi, ale jednomu naměřili dokonce pět promile alkoholu. Mnohé už odmítnou vzít i na záchytku,“ popsal Pavel Maloch.

Policie pátrá po třech mužích a ženě z Přerovska

Neprofesionální a neadekvátní. Těmito slovy označil zákrok obou strážníků starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl. Oba muži jsou zaměstnanci města.

„Je to politováníhodné a jde o velké selhání strážníků. Věcí už se zabývá policie a my se k tomu také postavíme tím, že to budeme řešit v pracovně-právní rovině,“ uvedl starosta.