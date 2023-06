Centrum Lipníku nad Bečvou zaplaví co nevidět kovové sochy. Ve městě se chystá už 19. ročník výstavy s názvem Kov ve městě, tentokrát s mottem Svařeno s láskou. Slavnostní zahájení výstavy pod širým nebem se uskuteční 15. června a chybět nebude ani doprovodný program. Vernisáže se zúčastní také autor kovových soch - akademický sochař Jan Dostál, který žije a tvoří v Olomouci.

Tradiční výstava Kov ve městě 2022 v Lipníku nad Bečvou. Červen 2022 | Foto: Veronika Vojáčková

„Sotva skončil poslední ročník tradiční výstavy Kov ve městě 2022, během kterého jsme kované artefakty z Helfštýna zakomponovali do výloh obchodů na náměstí, začali jsme uvažovat, jakou formu zpracování kovu Lipník ještě neprezentoval. Jako kurátorovi by se mi na výstavě vždy líbilo nějaké zvučné jméno, třeba i nějaká světová nebo alespoň evropská umělecká osobnost. A to se letos povedlo, aniž bychom museli vypravovat kamiony pro exponáty tisíce kilometrů daleko,“ řekl kastelán hradu Helfštýna a kurátor výstavy Jan Lauro.

Podle jeho slov představí Jan Dostál na výstavě zhruba deset rozměrných abstraktivních soch. Půjde o relativně nejnovější věci, jež autor zpracoval zajímavou technologií.

„Většina exponátů bude roztáčených, což je technologie, kterou teď poslední tři roky piluji. Na laseru nechám nařezat plech a postupně ho roztáčím do 3D tvarů, takže je to v podstatě experiment, jak dostat objekt z 2D do 3D. Vytváří se různé organické struktury, jakoby z živočišné, možná i rostlinné říše,“ vylíčil autor.

„Dělám to z plechu různých tlouštěk od 3 milimetrů až třeba po 2 centimetry, různě pracuji s měřítkem a vytvářím tak docela zajímavé organické objekty. Představím i nějaké starší věci, takže si myslím, že by to mohlo být pestré a mohlo by to být něco úplně jiného, než co bylo možné vidět na předchozích ročnících,“ doplnil Jan Dostál, který po sobě zanechal výraznou stopu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

Jeho exponát nazvaný Mrak, největší ručně tvarovaná socha z nerezové oceli na světě, tvořil výraznou dominantu českého pavilonu pro Expo 2020. Dílo mělo ukázat, jak lze s pomocí technologií vytvořit oázu uprostřed pouště a zajišťovalo tolik potřebný stín pro návštěvníky výstavy.