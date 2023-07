Sebastian Vráblík žije v Londýně a byl zřejmě nejvzdálenějším účastníkem desátého ročníku Van & truck show - každoročního setkání řidičů dodávek a kamionů, které se vůbec poprvé v historii konalo v Přerově. Spolu s ostatními řidiči se vydal v pátek večer na spanilou jízdu městem, která se stala zároveň pozvánkou na sobotní našlapaný program na výstavišti.

Van and truck show, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Bydlím v Londýně, předtím jsem žil v Manchesteru. I když už v Česku osm let nejsem, vždycky se tu aspoň dvakrát do měsíce objevím,“ svěřil se řidič Citroënu Jumper.

„Mám dvě auta, vlastní firmu a převážím všechno možné - paletové zboží pro firmy, ale hodně také stěhujeme, a to po celé Evropě - jezdím s dodávkou do Norska, Švédska, ale i na Mallorcu. Co se do auta vleze a zákazník je ochoten zaplatit, to odvezeme,“ řekl.

Srazy spolku Kinderkamioňáků, který tvoří převážně řidiči dodávek - takzvaných dětských kamionů, jsou pro něj vždy zpestřením. Potká se tu totiž s ostatními profesionálními řidiči.

Letos jich dorazilo na přerovské výstaviště asi sto třicet.

„Smysl našeho setkání je každý rok stejný. Aby se tu potkali kamarádi a podařilo se nám z výtěžku této akce společně podpořit dětské domovy. Některé kolegy jsem viděla naposledy před několika lety, jiné potkávám po cestě dost často,“ směje se Jana Duchoslavová, dvaatřicetiletá řidička tahače značky Mercedes.

„Jezdím po celé Evropě, nejdále jsem byla asi v severní části Norska. Spousta chlapů to dělá pro peníze, ale mě jako holku to musí bavit. Velkým problémem na cestách je bezohlednost ostatních řidičů a často nulový respekt. Chce to tedy pevné nervy,“ dodává.

Premiéra v Přerově

Setkání řidičů dodávek a kamionů, jehož součástí je i bohatý doprovodný program se spoustou atraktivních ukázek, hostilo přerovské výstaviště poprvé. „Akci jsme v minulosti dělali na Nákle, v Kožušanech, ale i na Plumlově. Protože je letos ale jubilejní desátý ročník, potřebovali jsme větší prostor, abychom návštěvníkům předvedli všechno, co chceme ukázat. Plumlov je nádherný, máme ho rádi, ale nevešlo by se tam všechno, co potřebujeme,“ vysvětlil organizátor akce Martin Barták.

Na Van & truck show dorazili převážně řidiči dodávek, pick-upů, ale i odtahovek a kamionů.

„Smyslem spolku Kinderkamioňáci je nejen sdílet mezi sebou informace o dopravních úskalích na cestách, ale i navzájem si pomáhat, když se někomu z řidičů něco stane,“ vysvětlil. Setkání je zároveň charitativní akcí, protože z výtěžku tomboly a dražby putují každoročně peníze na dětské domovy.

„Podporujeme několik let Dětský domov na Plumlově a také Klokánek v Dlouhé Loučce,“ zmínil.

Výtěžek charitativního turnaje vyrazil dech i organizátorům. Vybralo se 41 tisíc

Návštěvníci přerovského výstaviště si užili atraktivní program, plný zajímavých ukázek - dětské soutěže se střídaly s dynamickými ukázkami hasičů a policie, zájemci si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti a simulátor dopravní nehody, nejmenší zase lákalo malování na obličej. Nechyběla ani večerní zábava s kapelou Sammael a závěrečný ohňostroj.

„Jsme tady poprvé, ale je to nádherné. K autům jsme s dětmi zatím nedošli, nejprve jsme to vzali přes atrakce, a teprve potom půjdeme na to nejzábavnější,“ svěřil se jeden z návštěvníků Zdeněk Sýkora.